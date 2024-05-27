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Ядерное оружие уже на орбите?

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В студии – инженер, специалист по системному анализу, кандидат физико-математических наук Сергей Солнцев. Ведущая – Анна Скок.

Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. История освоения космоса СССР и США в рамках космической гонки, начиная с запуска первого спутника и полетов к Луне.

2. Роль ядерных технологий в освоении дальнего космоса с помощью ядерных ракетных двигателей и ядерных источников энергии.

3. Угроза милитаризации космоса, в том числе возможность размещения ядерного оружия и противоспутниковых систем вооружения.

4. Обсуждение различных видов противоспутникового оружия: кинетическое, электромагнитное, лазерное и др.

5. Необходимость дипломатических усилий для предотвращения гонки вооружений в космосе.

Вывод:
Освоение космического пространства тесно связано с развитием ядерных технологий, которые с одной стороны открывают новые возможности для дальних космических полетов, но с другой – создают риски милитаризации космоса. Для сохранения мира необходимы совместные дипломатические усилия всех стран по недопущению размещения оружия в космосе.

Источник: https://rutube.ru/video/af23f20b9d10d75e2e0d1c875de5d196/
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