Ядерное оружие уже на орбите?
В студии – инженер, специалист по системному анализу, кандидат физико-математических наук Сергей Солнцев. Ведущая – Анна Скок.
Комментарий редакции
Основные тезисы беседы:
1. История освоения космоса СССР и США в рамках космической гонки, начиная с запуска первого спутника и полетов к Луне.
2. Роль ядерных технологий в освоении дальнего космоса с помощью ядерных ракетных двигателей и ядерных источников энергии.
3. Угроза милитаризации космоса, в том числе возможность размещения ядерного оружия и противоспутниковых систем вооружения.
4. Обсуждение различных видов противоспутникового оружия: кинетическое, электромагнитное, лазерное и др.
5. Необходимость дипломатических усилий для предотвращения гонки вооружений в космосе.
Вывод:
Освоение космического пространства тесно связано с развитием ядерных технологий, которые с одной стороны открывают новые возможности для дальних космических полетов, но с другой – создают риски милитаризации космоса. Для сохранения мира необходимы совместные дипломатические усилия всех стран по недопущению размещения оружия в космосе.