Удары по противоядерным РЛС не так опасны сами по себе (вроде бы их повреждения не критичны), сколько тем, что они вызвали новую волну алармизма, серию текстов типа такого. Что всё плохо, нам наносят тысячу порезов, а в Кремле ничего не понимают – в общем, профукали все полимеры.

Хорошо, если б это была деза для врага – но он явно ориентируется не на соцсети (при всем увлечении OSINT), а на данные от шпионов и спутников.

Тогда что это – описание реальности или пИсание, то есть паникерство? Вроде бы посадки в Минобороны показывают, что первое. Но ведь и посадки этих людей не удовлетворяют: мол, это дерутся башни Кремля, а на передке всё по-прежнему.

Между тем, полной картины того, что в реальности происходит на фронте нет у большинства тех, кто об этом пишет. При всей тотальности коммуникаций реальность осталась закрытой, так как очень много дезинформации и частичной искаженной информации. И потому такие посты Z- блогеров действуют даже хуже, чем пропаганда вражеских медиа (ведь тем нет веры, а своим есть).

Белоусову помимо финансовых проблем придётся решать, что делать с военной информполитикой – чтобы, с одной стороны, не было замалчивания проблем, а с другой – паникерства.

Что касается ударов по РЛС – если вспомнить слова Рябкова, что у нас теперь вместо красних линий зеркальный ответ, то по идее должно последовать выведение из строя системы ПРО в Румынии и Польше – или тоже ударами беспилотников, или прямо Калибрами, или с помощью диверсий. В противном случае американцы под видом ВСУ начнут наносить удары по нашим ядерным объектам.

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Удары по противоядерным РЛС сами по себе не критичны, но вызвали волну алармизма и паникерских текстов о плохой ситуации и некомпетентности властей.

2. Эти тексты могут быть дезинформацией для врага, но враг ориентируется на данные от шпионов и спутников, а не на соцсети.

3. Посадки в Минобороны показывают, что описываемая ситуация может быть реальной, но их недостаточно для части общества.

4. Полной картины происходящего на фронте нет у большинства авторов таких текстов из-за дезинформации и искаженной информации.

5. Тексты Z-блогеров действуют хуже, чем пропаганда врага, потому что им больше верят.

6. Новому руководству придется решать проблему военной информполитики, чтобы избежать замалчивания проблем и паникерства.

7. Если следовать логике "зеркального ответа", Россия должна вывести из строя системы ПРО в Румынии и Польше, иначе противник может нанести удары по российским ядерным объектам.

Вывод:

Статья поднимает проблему распространения алармистских и паникерских текстов о ситуации на фронте, которые могут быть как дезинформацией, так и отражением реальности. Автор призывает новое руководство найти баланс в военной информполитике, чтобы избежать замалчивания проблем и паникерства. Также высказывается идея о необходимости симметричного ответа на удары по РЛС путем выведения из строя систем ПРО противника.

Дополнительный вывод:

В этом конфликте Запад ведет войну против России руками Украины, действуя как джентльмен в белых перчатках, который нанял разбойника (Украину), чтобы побить другого джентльмена (Россию). Сам Запад при этом пытается казаться непричастным к происходящему.

Россия в этой ситуации может снять свои "белые перчатки" и открыто ответить на действия Запада, но это может быть неправильно воспринято мировым сообществом и союзными странами Востока.

Альтернативный путь для России – ответить на хитрость Запада другой хитростью, используя собственных "разбойников" (диверсии в тылу врага). Это позволит дать понять лицемерному "джентльмену" Западу, что ни одна его дерзость не останется без ответа, но при этом сохранить видимость действий в рамках приличий перед остальным миром.

Таким образом, Россия может выбрать между открытым силовым ответом Западу и асимметричными ответными действиями, скрытыми от широкой общественности, чтобы заставить Запад ощутить неотвратимость возмездия за любые предпринятые им провокации.