Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

▫️ Подразделения группировки войск «Север» продолжают продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике 125-й механизированной бригады ВСУ и 112-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Константиновка и Гранов Харьковской области.

Отражены две контратаки штурмовых групп противника в районах населенных пунктов Глубокое и Волчанск Харьковской области. Суточные потери ВСУ составили до 318 военнослужащих, танк и две боевые бронированные машины.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155-мм гаубица М777 производства США, 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании, 152-мм гаубица Д-20, три 122-мм гаубицы Д-30, 105-мм орудие М119 производства США и 122-мм боевая машина РСЗО «Град».

▫️ Подразделения группировки войск «Запад» освободили населенный пункт Ивановка Харьковской области и заняли более выгодные рубежи.

Нанесено поражение формированиям 14-й и 66-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Невское Луганской Народной Республики и Новосадовое Донецкой Народной Республики.

Кроме того, отражены три контратаки штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Нововодяное Луганской Народной Республики и Григоровка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 405 военнослужащих, боевую машину пехоты и пять автомобилей.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155-мм самоходная артиллерийская установка «Braveheart» производства Великобритании, 152-мм гаубица Д-20, 122-мм гаубица Д-30 и две 122-мм боевые машины РСЗО «Бастион».

▫️ Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 57-й механизированной бригады ВСУ, 105-й и 118-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Раздоловка и Часов Яр Донецкой Народной Республики.

Противник потерял более 460 военнослужащих, четыре автомобиля, 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, 152-мм орудие «Мста-Б», 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и 105-мм орудие L-119 производства Великобритании. Кроме того, уничтожены два полевых склада боеприпасов ВСУ.

▫️ Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Нетайлово Донецкой Народной Республики и улучшили тактическое положение.

Нанесено поражение формированиям 68-й егерской и 24-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Семеновка и Новгородское Донецкой Народной Республики.

За сутки отражены пять контратак штурмовых групп 71-й егерской, 47-й, 110-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Очеретино, Соловьево и Уманское Донецкой Народной Республики.

Потери противника составили до 335 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля. Также в ходе контрабатарейной борьбы поражены: 155-мм гаубица М777 производства США, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», три 152-мм гаубицы «Мста-Б», две 122-мм гаубицы Д-30, 122-мм боевая машина РСЗО «Град» и 105-мм легкая буксируемая гаубица М102 производства США.

▫️ Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 128-й бригады теробороны в районе населенного пункта Макаровка Донецкой Народной Республики.

ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, пять автомобилей, 155-мм гаубицу М777 производства США и 155-мм гаубицу М198 производства США.

▫️ Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ и 37-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Работино Запорожской области и Веселое Херсонской области.

Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, три автомобиля, 122-мм гаубица Д-30 и 105-мм орудие М119 производства США.

▫️ Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 114 районах.

▫️ Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбито шесть управляемых авиационных бомб «Hammer» производства Франции, 14 реактивных снарядов HIMARS производства США и «Ольха», а также 44 беспилотных летательных аппарата,

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 603 самолета, 274 вертолета, 24700 беспилотных летательных аппаратов, 524 зенитных ракетных комплекса, 16172 танка и других боевых бронированных машин, 1318 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9887 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 22027 единиц специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России