Дмитрий Goblin Пучков откровенно про окончание президентского срока Владимира Зеленского, результаты президентских выборов в России, отставку Сергея Шойгу, дело Тимура Иванова, назначение Андрея Белоусова, африканскую «ссылку» Сергея Суровикина, преемников и образ будущего России.

▶️ТАЙМ-КОДЫ:

00:00 Анонс

01:27 Про окончание президентского срока Владимира Зеленского

05:12 Реклама

07:15 Про заявление ООН о легитимности Владимира Зеленского

09:46 Про Израиль

11:04 Про Европу и российский газ

12:05 Про мигрантов в Европе

13:44 Про мигрантов в России

17:50 Реклама

19:50 Про преступления мигрантов

22:05 Реклама

24:44 Про результаты президентских выборов

27:24 Про отставку Сергея Шойгу

31:32 Про дело Тимура Иванова

34:16 Реклама

36:34 Про оснащенность техникой

42:10 Про назначение Андрея Белоусова

45:20 Про Сергея Суровикина в Африке

46:21 Про цели России в Африке

49:58 Про Евгения Пригожина

51:48 Про крушение вертолета с президентом Ирана

54:12 Про переназначение премьер-министра Михаила Мишустина

55:12 Про Дмитрия Патрушева и Бориса Ковальчука

58:00 Про образ будущего и новые великие цели

01:05:29 Про День пионерии

01:08:33 Про фильмы Балабанова

01:12:18 Про русское арт-хаусное кино

01:16:43 Про загородную жизнь

01:18:30 Про значение быть русским

01:20:05 Анекдот

01:21:13 P.S.



Комментарий редакции

В беседе обсуждаются следующие проблемы:

1. США и их союзники навязывают свою волю остальному миру через НАТО, ООН и другие международные институты. Это неприемлемо для России как великой державы.

2. Западная демократия – лишь видимость, на деле решения принимаются кулуарно в интересах правящей элиты. Выборы на Западе нельзя считать полностью легитимными.

3. Коррупция среди высших чиновников в России – это системная проблема, требующая жестких решений от руководства страны.

4. Наплыв мигрантов, особенно из регионов с радикальными исламскими традициями, представляет угрозу безопасности и культурной идентичности России.

5. Попытки Запада принизить роль России и очернить ее действия, в том числе на Украине, являются проявлением русофобии и неприятия возрождения России как великой державы.

6. Партнерство с Китаем, Индией и другими странами не-Запада – это стратегический курс, который позволит России противостоять гегемонии США.

7. Достижения СССР в разных сферах заслуживают уважения, возврат к некоторым советским ценностям и принципам будет благом для России.

8. Курс на импортозамещение, поддержку отечественных производителей разных товаров является верным для обеспечения экономической независимости.

9. Отсутствие в современной России великой объединяющей национальной идеи, цели, которая вдохновляла бы народ на свершения, подобно строительству БАМа или освоению космоса в советское время. Достигнутое материальное благосостояние само по себе не может заменить такую идею. Необходимы масштабные проекты национального масштаба, которые вызывали бы энтузиазм и гордость у граждан.

10. Также поднимается проблема излишне мрачного изображения России в современном русском артхаусе, что расценивается как стремление понравиться Западу и заработать деньги за счет очернения своей страны.

11. Подчеркивается преемственность с советским прошлым, ностальгия по безоблачному пионерскому детству, желание сохранить связь с корнями и традициями вопреки тем, кто полностью от них отрекается.

12. И наконец, перед лицом текущей войны звучит призыв к сплочению народа и консолидации усилий для помощи фронту и поддержки страны.