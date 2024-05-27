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Дмитрий Goblin Пучков: Шойгу, Белоусов, Пригожин /// ЭМПАТИЯ МАНУЧИ

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Дмитрий Goblin Пучков откровенно про окончание президентского срока Владимира Зеленского, результаты президентских выборов в России, отставку Сергея Шойгу, дело Тимура Иванова, назначение Андрея Белоусова, африканскую «ссылку» Сергея Суровикина, преемников и образ будущего России.

▶️ТАЙМ-КОДЫ:

00:00 Анонс
01:27 Про окончание президентского срока Владимира Зеленского
05:12 Реклама
07:15 Про заявление ООН о легитимности Владимира Зеленского
09:46 Про Израиль
11:04 Про Европу и российский газ
12:05 Про мигрантов в Европе
13:44 Про мигрантов в России
17:50 Реклама
19:50 Про преступления мигрантов
22:05 Реклама
24:44 Про результаты президентских выборов
27:24 Про отставку Сергея Шойгу
31:32 Про дело Тимура Иванова
34:16 Реклама
36:34 Про оснащенность техникой
42:10 Про назначение Андрея Белоусова
45:20 Про Сергея Суровикина в Африке
46:21 Про цели России в Африке
49:58 Про Евгения Пригожина
51:48 Про крушение вертолета с президентом Ирана
54:12 Про переназначение премьер-министра Михаила Мишустина
55:12 Про Дмитрия Патрушева и Бориса Ковальчука
58:00 Про образ будущего и новые великие цели
01:05:29 Про День пионерии
01:08:33 Про фильмы Балабанова
01:12:18 Про русское арт-хаусное кино
01:16:43 Про загородную жизнь
01:18:30 Про значение быть русским
01:20:05 Анекдот
01:21:13 P.S.
 

Комментарий редакции

В беседе обсуждаются следующие проблемы:

1. США и их союзники навязывают свою волю остальному миру через НАТО, ООН и другие международные институты. Это неприемлемо для России как великой державы.

2. Западная демократия – лишь видимость, на деле решения принимаются кулуарно в интересах правящей элиты. Выборы на Западе нельзя считать полностью легитимными.

3. Коррупция среди высших чиновников в России – это системная проблема, требующая жестких решений от руководства страны.

4. Наплыв мигрантов, особенно из регионов с радикальными исламскими традициями, представляет угрозу безопасности и культурной идентичности России.

5. Попытки Запада принизить роль России и очернить ее действия, в том числе на Украине, являются проявлением русофобии и неприятия возрождения России как великой державы.

6. Партнерство с Китаем, Индией и другими странами не-Запада – это стратегический курс, который позволит России противостоять гегемонии США. 

7. Достижения СССР в разных сферах заслуживают уважения, возврат к некоторым советским ценностям и принципам будет благом для России.

8. Курс на импортозамещение, поддержку отечественных производителей разных товаров является верным для обеспечения экономической независимости.

9. Отсутствие в современной России великой объединяющей национальной идеи, цели, которая вдохновляла бы народ на свершения, подобно строительству БАМа или освоению космоса в советское время. Достигнутое материальное благосостояние само по себе не может заменить такую идею. Необходимы масштабные проекты национального масштаба, которые вызывали бы энтузиазм и гордость у граждан.

10. Также поднимается проблема излишне мрачного изображения России в современном русском артхаусе, что расценивается как стремление понравиться Западу и заработать деньги за счет очернения своей страны.

11. Подчеркивается преемственность с советским прошлым, ностальгия по безоблачному пионерскому детству, желание сохранить связь с корнями и традициями вопреки тем, кто полностью от них отрекается.

12. И наконец, перед лицом текущей войны звучит призыв к сплочению народа и консолидации усилий для помощи фронту и поддержки страны.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=xm63SHvROOs
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