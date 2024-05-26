Можно даже и посмеяться, да вот только смех получается горьким. Москва, 23 мая, заседание правительства России. Вступительное слово Михаила Мишустина, цитирую. «Уважаемые коллеги, сегодня мы подведём итоги прошедшего отопительного сезона. В некоторых областях страны он ещё продолжается. Но в большинстве регионов уже завершился. Погода установилась в основном тёплая. В целом предприятия электроэнергетики и жилищно-коммунального хозяйства прошли его в штатном режиме. Но всё же не без аварий, которые в первую очередь были вызваны аномальными климатическими условиями и сбоем оборудования.» В целом – все штатно, если кто чего не понял, господа и дамы! Вот только несколькими минутами позже по тому же поводу выступил еще и Ирек Файзуллин, который трудится министром строительства и ЖКХ, опять же процитирую. «В текущем отопительном периоде произошло порядка 9 тыс. аварий на объектах ЖКХ, из которых почти 4 тыс. – в сфере теплоснабжения. Основной причиной, конечно, является высокий износ сетей.» Давайте-ка «сложим» вместе выступления этих двух политиков. ДЕВЯТЬ ТЫСЯЧ аварий в ЖКХ, из них ЧЕТЫРЕ ТЫСЯЧИ – в теплоснабжении. Но в целом, дорогие россияне, все прошло в штатном режиме. Четыре тысячи аварий, размороженные дома, отапливаемые тепловыми пушками, раздача городскими властями теплых одеял, костры на улицах по всей стране – это ШТАТНО. Вот даже не хочется задумываться, как тогда выглядит НЕ штатная ситуация.

Остается всего один вопрос: а на какой планете правительство живет? Вместо тщательного анализа – успокоительные слова премьера, который, похоже, совершенно искренне уверен, что все в порядке, все так и должно быть. Аномальные климатические условия – ух, ты! Оказывается, зимой в России холодно?! Но это только в этот раз, обычно мы ведь как раз в феврале первый урожай ананасов собираем – а тут вдруг, внезапно, неожиданно, ни с того и ни с его – аномальные морозы, кто бы мог подумать? Кстати, Ирек Файзуллин на этом не остановился, он продолжил, да так красиво, что дух захватывает от восторга. «Эту задачу планируется решать в рамках формируемой по поручению Президента Российской Федерации комплексной программы модернизации коммунальной инфраструктуры. Она позволит к 2030 году обеспечить улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг для 20 миллионов человек и снижение аварийности на 18,4%.» В минувшем отопительном сезоне – 9 тысяч аварий, а в 2030 году их будет всего-то 7 344, господин министр все подсчитал, а я так, просто на калькуляторе прикинул, что такое минус 18,4%. Прекрасная программа, превосходный план, господин министр – всего-то семь лет и уже каких-то 7 344 аварии за отопительный сезон! Впереди, конечно, напряженная работа в поте лица – ведь каждый год нужно снижать количество аварийных случаев на 237 штук. А, да, были еще и слова, напоминающие некое заклинание из пресловутого «Гарри Поттера», разве что не на латыни. «Совместно с Минэнерго, Ростехнадзором, регионами, отраслевым сообществом детально проанализированы аварийные ситуации… Все вопросы находятся в проработке совместно с депутатами Государственной Думы и сенаторами Совета Федерации» Вот верю я этому человеку, верю! В честность полицейских верю, в привидения, в порядочность руководства –такой вот я доверчивый человек. Через неделю – лето на дворе, депутаты и сенаторы на каникулы разъедутся, летом вообще тепло, а по осени, авось, само как-то и рассосется.

Отказ от любых изменений в структуре правительства (не в персонах, а именно в структуре) – это гарантия стабильности. Зачем нам министерство ЖКХ, когда у нас и так в Минстрое целый департамент имеется, в котором неистово трудятся 35 специалистов? На Россию-то всяко вполне достаточно, не так ли? Единственная реальная надежда – на то самое отраслевое сообщество да на то, что есть среди сенаторов и депутатов не только жители неведомой планеты, но и те, кто понимает, чем подобная безответственность может закончиться. Будем искать. А заголовок? Так выходной на дворе, старое кино вот одним глазом смотрю, не более того.

Борис Марцинкевич

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что предприятия электроэнергетики и ЖКХ в целом прошли отопительный сезон в штатном режиме, несмотря на аварии.

2. Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин признал, что в течение отопительного периода произошло около 9 тысяч аварий на объектах ЖКХ, из которых почти 4 тысячи – в сфере теплоснабжения, что вызвано высоким износом сетей.

3. Автор иронизирует над словами премьера о "штатном режиме", когда на самом деле было множество аварий, размороженные дома и раздача теплых одеял.

4. Файзуллин заявил о планах по модернизации коммунальной инфраструктуры к 2030 году, что позволит снизить аварийность на 18,4%.

5. Автор скептически относится к этим планам, указывая, что даже при снижении на 18,4%, к 2030 году все равно будет 7344 аварии.

6. Критикуется отсутствие реальных изменений в структуре правительства и недостаточное количество специалистов в департаменте ЖКХ Минстроя (35 человек).

Вывод:

В статье резко критикуется несоответствие официальных заявлений российских чиновников и реального положения дел в сфере ЖКХ. Автор указывает на множество аварий в прошедшем отопительном сезоне, высокий износ сетей и сомневается в эффективности заявленных планов по модернизации из-за отсутствия структурных изменений в правительстве и нехватки специалистов в этой области.