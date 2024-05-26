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План Белоусова. Россия впервые запустила собственные спутники 5G и терминалы лазерной связи

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Впервые в истории на орбиту выведены российские спутники связи со стандартом 5G и спутниковыми терминалами. Это часть экспериментов миссии «Рассвет-2» на пути к созданию отечественного сервиса широкополосной спутниковой связи, который сможет покрыть быстрым интернетом всю страну и не только и начнёт работать уже в 2027 году. Расскажем о том, какие ещё интересные спутники были запущены с космодрома Плесецк на прошлой неделе, причём здесь новый министр обороны Андрей Белоусов, а также впервые не только покажем новый подвиг, но и познакомим вас с героями. Как обычно, после краткой сводки позитивных новостей.

Комментарий редакции

Основные тезисы выпуска:

1. Впервые в истории России на орбиту выведены спутники связи со стандартом 5G и лазерными терминалами. Это часть эксперимента по созданию отечественного сервиса широкополосной спутниковой связи, который начнет работать в 2027 году.

2. Запущены спутники дистанционного зондирования Земли "Зорки-2М" и спутники автоматической идентификационной системы для отслеживания судов.

3. Новый министр обороны Андрей Белоусов инициировал разработку плана "Перспективные космические системы и сервисы", нацеленного на развитие орбитальных группировок.

4. Путешественники Алексей Рухин и Александр Еликов спасли от огня бензовоз с топливом, предназначенным для котельной отдаленного поселка в Якутии.

5. Рассказ героев о том, как они оказались в нужное время в нужном месте и смогли потушить пожар, спасая ценный груз.

Вывод: Выпуск освещает важные достижения российской космической отрасли и промышленности, а также рассказывает историю о героическом поступке простых путешественников, спасших целый поселок от ЧС. Акцент сделан на развитии отечественных технологий и человеческом мужестве.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ORa_gIC8oRQ
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