До апреля этого года на Украине должны были пройти президентские выборы.

В нарушение Конституции Зеленский отменил их.

Главная причина — страх потерять власть.

Украина перестала существовать как правовое государство с 2014 года.

10 лет назад Вашингтон и Брюссель руками нацистов в Киеве провели кровавый государственный переворот. Руководящие посты заняли бандиты и нацисты. А тех, кто не соглашался с этим, бросали за решетку, убивали, заживо сжигали.

Как итог этих лет на Украине: национальные интересы преданы, экономика разрушена, граждане лишены права влиять на свою жизнь, планировать своё будущее.

Отменив президентские выборы, Зеленский узурпировал власть.

С 21 мая он полностью утратил остатки своей псевдо-легитимности.

Срок его полномочий — 5 лет — уже закончился, и какие-либо ссылки на военное положение противоречат Конституции Украины.

Исходя из её норм сегодня Зеленский нелегитимен.

Он не имеет права:

объявлять мобилизацию,

отправлять людей на войну,

принимать какие-либо другие решения от лица главы государства.

Те, кто не знают закон, должны понимать, что это не освобождает их от ответственности.

Мобилизованные на основании незаконных решений граждане Украины сегодня должны вернуться домой — Зеленский нелегитимен, он не может давать приказы.

Народ Украины — единственный источник власти в стране, который находится в заложниках у диктатора-марионетки.

Это необходимо понимать всем: и внутри Украины, и за её пределами. Прежде всего главам европейских государств.

Любые соглашения с нелегитимным президентом недействительны и в будущем могут быть оспорены.

С окончанием срока полномочий у Зеленского завершилось право выступать от имени Украины.

Вячеслав Володин

Комментарий редакции

Данная статья выдвигает тезис о нелегитимности президента Украины Зеленского после истечения его конституционного срока 21 мая 2024 года. Однако реализация этого тезиса на практике представляется маловероятной, учитывая зависимость Украины от внешних сил – прежде всего, США и их союзников по НАТО.

Зеленский остается удобной фигурой для Запада в рамках продолжающегося противостояния с Россией. Обвинения в узурпации власти и нарушении Конституции, скорее всего, будут проигнорированы, пока геополитические интересы США и НАТО требуют сохранения нынешнего киевского режима.

Украина критически зависима от западных кредитов и военной/финансовой помощи. Поэтому какие-либо попытки смены власти изнутри страны через уличные протесты или иные механизмы гражданского волеизъявления вряд ли возможны без одобрения Вашингтона и европейских столиц.

Реальная народная воля на Украине оказывается невостребованной, так как смена режимов обычно происходит под давлением более могущественных внешних игроков, преследующих свои интересы. Абстрактные принципы легитимности власти отходят на второй план перед геополитическими раскладами.