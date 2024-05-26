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Народный ОПК

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Необходимо эффективнее задействовать ресурсы народного ОПК, а наиболее эффективные образцы принимать на вооружение в ускоренном порядке (с) Путин

Ну вот и настало время для тех волонтерских команд, которые делали различные образцы кустарных дронов, РЭБ, систем связи и т.д. и т.п., но не могли пробиться в силу разных причин к возможностям массового производства при поддержке государства.
Ускорение принятия на вооружение наиболее толковых образцов уже зарекомендовавших себя на поле боя это один из способов ускорить адаптацию ВС РФ к быстро меняющимся условиям войны.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/9168206.html
Метки: впк, дроны, Путин
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