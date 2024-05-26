Главная » Видео, История, Литература, Творчество

Михаил Шолохов. Ранние рассказы (1988)

28 0

О раннем периоде творчества писателя Михаила Шолохова. Первый его рассказ “Испытание”, подписанный “Мих. Шолох”, был напечатан в комсомольской газете в сентябре 1923 года, когда писателю не было 20 лет. Инсценировка ранних рассказов писателя “Испытание”, “Три”, “О Колчаке, крапиве и прочем”, “Жеребенок” в исполнении актеров Дмитрия Кознова, Валерия Носика и Тамары Дегтяревой.

#ФильмКонцерт
Главная редакция литературно-драматических программ, 1988

Автор сценария – Юрий Лукин
Режиссер – Галина Самойлова (постановщик)
Оператор – Владимир Крестовский (постановщик)
Художник – Ольга Гончаренко (постановщик)
Ведущий – Юрий Лукин
Актер – Дмитрий Кознов
Актер – Валерий Носик
Актер – Тамара Дегтярева

#гостелерадиофонд #МихаилШолохов

Мы в соцсетях:
Яндекс. Дзен – https://zen.yandex.ru/fond
Telegram – https://t.me/gosteleradiofond
VK – https://vk.com/teleradiofond
OK – https://ok.ru/gosteleradiofond

▶Подписаться на канал “Советское телевидение”: https://www.youtube.com/@gtrftv?sub_confirmation=1
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=egVGv1n4KbA
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Мемория. Михаил Шолохов
Июль 1942-го: Гитлер рано начал праздновать победу
Чеховские апельсины и шолоховские елки. Как семьи великих писателей встречали Новый год
Огонь искания
Новости Украины и Новороссии 28 ноября 2017

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru