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Белоярская АЭС, 1964

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Фильм рассказывает о первой очереди Белоярской АЭС.

Свердловская киностудия, 1964
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=FarQIPyhrUM
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