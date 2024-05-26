Недавно в Москве Движением «Русская Мечта» был организован круглый стол «Культурный, ценностный, мировоззренческий суверенитет России как страны-цивилизации». В нём приняли участие скульптор, Народный художник России Салават Щербаков; писатель председатель редакционной коллегии газеты «Литературная Россия» Владимир Еременко; пианист, профессор Российской академии музыки им. Гнесиных Юрий Богданов; певица, руководитель Музыкального театра-студии ANIMA (Нижний Новгород) Наталья Кириллова, а также художники — Алексей Гинтовт, Алексей Крюков, Александр Цыпков и Александр Алмазов.

Итоги мероприятия подвели модераторы круглого стола — Роман Максимов и Сергей Баранов.

Обсуждалась необходимость создания Общественного художественного совета, озвученная известным писателем, председателем Национальной ассоциации драматургов Юрием Поляковым.

Чтобы в полной мере понять перезревшую потребность нашей культуры в подобном рекомендательном (и хорошо бы – настоятельно рекомендательном!) органе, необходимо откатиться на несколько десятилетий в прошлое. Когда в России была отменена цензура и лукавыми соглядатаями чужих интересов провозглашена самоубийственная для культуры формула: «пусть цветут все цветы» (репьям, бурьяну и прочим сорянкам – готовность номер один!).

…С чего начинается колонизация тех или иных территорий/стран/культур? С необходимости убедить аборигенов в том, что стеклянные бусы дороже золота. А если усомнятся и начнут строптивиться – применить оружие.

Азбучный пример завоевания Америки наиболее нагляден для понимания сущности тех, кто победил Советскую Россию в «холодной войне».

Правда, в нашем случае – у аборигенов «стреляющие огнём палки» были не хуже, а, как правило, даже лучше, чем у колонизаторов.

Плюс к тому имелся богатый исторический опыт их применения ко всем, пытавшимся силой колонизировать одну шестую мировой суши на протяжении предыдущих столетий. С последующими походами на территорию колонизаторов и завоеванием их столиц.

Поэтому заготовленные Западом стекляные бусы духовного и физического порабощения народов России остро нуждались в толковых и убедительных комивояжерах от культурки.

Таковых можно было завезти извне или вырастить внутри. Последние убедительней – говорят без акцента и фамилии такие же, как у аборигенов.

Собственно, их и начали растить со времён «хрущёвской оттепели».

Ключом для понимания схемы культурной колонизации России могут послужить известные слова Кеннеди о том, что поколение победителей в Великой Отечественной войне и их дети – для манипуляций с бусами (джинсами/Плейбоем/Кока-Колой) бесполезны. А вот с внуками – поработаем.

И поработали…

Об этом более подробно я говорил в своём выступлении в Государственной Думе несколько месяцев назад: «Суверенная культура — основа государственной идеологии России».

Сегодня, когда специальная военная операция на Украине по сути стала эвфемизмом Новой Отечественной войны за государственный, культурный и цивилизационный суверенитет России – необходимо понять главное: Суверенитет – это необходимость себя защищать. На всех уронях. Защищать свою территорию, защищать свой народ, защищать свой язык и свою культуру, защищать свою историю.

А для этого нужна новая элита. Ещё пятнадцать лет назад, задолго до открытого столкновения России с западными колонизаторами на Донбассе, я писал, что аристократия рождается на полях сражений, а не в пыли библиотек.

Программа «Время героев», провозглашённая Верховным некоторе время назад, реализует именно этот принцип – участники СВО должны стать ядром новой управленческой элиты России.

Но как быть с культурой?

Где нам взять суверенную интеллигенцию?

Плясавшую голышом на экранах, матерившуюся на страницах журналов и телеграмм-каналов, воспевавшую содом и некрофилию колониальную элитку и производимую ими культурку не будем даже обсуждать.

Наиболее упоротых и оголтелых «затопили волны времён». Точнее смыли на историческую и духовную родину (не только в Израиль, но и на Запад в целом). Остальные прижали ушки и ждут, что будет дальше.

Они уже получили установки. В начале СВО в "Новой газете" для них была опубликована програмная статья проживающего в Лондоне уроженца Киева, «сына юриста» В.Б. Петухова под названием "Операция "Русская хромосома". Своеобразная методичка для оставшихся. Суть её предельно проста: не бегите на Запад вслед за быковыми*\ улицкими*\ шендеровичами*, сидите на местах, будем, как это было с СССР – тихой сапой валить путинский режим.

Один раз сработало, сработает и сейчас.

Прямым текстом…

И с этими всё ясно.

А вот суверенная интеллигенция? Русская. Национально мыслящая. В лосевском её понимании как «знание, осознающее себя как знание».

Где она?

А она никуда не девалась, жила, работала все эти тридцать лет. Не получая подачек от колонизаторов, без соросовских грантов и пен-клубовских печенек, мюнхенских выставок и букеровских сребряников.

Именно то, что на протяжении тридцати лет вслед за Кожиновым и Палиевским, Шафаревичем и Панариным писала и осмысляла суверенная русская интеллигенция, сегодня озвучивают из каждого утюга услужливые политологи и неповоротливые госчиновники.

Потому что война. Не кабинетная, далёкая и непонятная. Народная. Потому что твари взрывают Белгород и Донецк, бьют по Брянску и Орлу, дотягиваются до Нижнекамска и Энгельса, устраивают терракты в Москве и Питере.

И лакейская мудрость колониальной элитки про то, что, дескать, хорошо бы было, чтобы умная нация (хозяева-с) завоевала глупую-с (то есть нас с вами) – у русского народа не прокатит.

Все эти тридцать лет формировались центры кристализации суверенной русской мысли, и они хорошо известны: Союз писателей России (правопреемник Союза писателей РСФСР), журналы «Москва» и (до недавнего времени) «Наш современник», газета «Завтра», портал «Русская народная линия», Изборский и Зиновьевский клубы, Русское собрание.

В противовес захваченным колонизаторами творческим вузам, смыслогенерирующим профильным институтам и медиаструктурам – экспертное сообщество суверенной русской культуры не пребывает в растерянности, не пакует чемоданы и не переписывает номера зарубежных счетов.

Подлинная интеллектуальная элита России давно уже в окопах ведущейся войны, с гуманитаркой на передовой, с агитбригадами в госпиталях и в пунктах постоянной дислокации воюющих частей.

И вопрос формирования общественного художественного совета, который будет оценивать художественный и духовный уровень произведений современного искусства – это вопрос государственной воли.

Потому что без возможности отсеивать злое и бездарное, разрушительное и ничтожное – существование суверенной русской культуры невозможно.

Грядку, которую не возделывают, поливая доброе и благородное и пропалывая злое и ядовитое – обязательно забьют сорняки.

Такова логика жизни и искусства.

*лица, признанные иностранными агентами

Алексей Шорохов

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Отмена цензуры в России после распада СССР открыла путь культурной колонизации Запада через продвижение чуждых ценностей и низкопробного искусства.

2. Западные силы целенаправленно выращивали в России колониальную элиту из представителей творческой интеллигенции, подрывавших традиционные ценности.

3. Параллельно существовала суверенная русская интеллигенция, отстаивавшая национальные интересы и противостоявшая культурной экспансии Запада.

4. Сегодня, во время спецоперации на Украине, защита культурного суверенитета России стала жизненно важной задачей.

5. Необходимо формирование Общественного художественного совета для отсева разрушительного и низкопробного искусства и поддержки произведений, укрепляющих национальную идентичность.

6. Суверенная русская интеллигенция должна стать опорой новой национальной элиты, противостоящей колониальному влиянию Запада.

Вывод: Автор призывает к решительным мерам по защите культурного суверенитета России путем создания общественного органа, способного отсеивать разрушительное влияние и поддерживать национальное искусство. Это необходимо для противостояния многолетней культурной экспансии Запада и формирования новой национально ориентированной элиты.