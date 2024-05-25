Новый цикл "Хроник революции" посвящен социал-демократам: откуда они такие взялись, чего добивались и как в итоге разделились на меньшевиков и большевиков. При этом первый сезон "Хроник революции", посвящённый "Народной воле", с сегодняшнего дня переводится в открытый доступ. Подписка для их просмотра более не требуется, ссылки на выпуски приведены ниже.

Народная воля №1. Истоки "Народной воли" https://boosty.to/uzhukoffa/posts/2fe9ceb2-7b6a-4777-b17c-1261bce04695

Народная воля №2. Хождение в народ и "процесс 193-х"

https://boosty.to/uzhukoffa/posts/3cf26f82-ee06-49ad-8237-0f47670ac778

Народная воля №3. Казанская история и покушение Веры Засулич

https://boosty.to/uzhukoffa/posts/ebd4c4ca-1ff6-4ec5-91ac-ef595ce0ff7a

Народная воля №4. Первое вооруженное сопротивление

https://boosty.to/uzhukoffa/posts/13f04779-be5f-4855-8cd2-3462799de9d9

Народная воля №5. Первое покушение на Александра II

https://boosty.to/uzhukoffa/posts/56deca6f-5f50-4a22-99ee-e5af3616a0a3

Народная воля №6. Образование "Народной воли". Липецкий и Воронежский съезды

https://boosty.to/uzhukoffa/posts/727d9c5a-af92-40aa-bfc8-4dcf59bf06b5

Народная воля №7. Дворник, секретный агент и динамит

https://boosty.to/uzhukoffa/posts/da70b638-06df-43e5-bd7b-a58031308b35

Народная воля №8. Подрыв царского поезда

https://boosty.to/uzhukoffa/posts/8c18b140-595e-4249-b42b-cc7eec42dbcb

Народная воля №9. Взрыв в Зимнем дворце и диктатура сердца

https://boosty.to/uzhukoffa/posts/fdc52f11-607f-413a-8dbc-f97a97549f20

Народная воля №10. Сырная лавка и убийство Александра II

https://boosty.to/uzhukoffa/posts/c8acd6f2-8ba5-49ba-a2fb-92fc9eec84cd

Народная воля №11. Арест Веры Фигнер и ликвидация подполковника Судейкина

https://boosty.to/uzhukoffa/posts/477b00ea-8951-4c41-a505-a3d23ba16164

Народная воля №12. Голод, цинга и вечная каторга

https://boosty.to/uzhukoffa/posts/a2c7f454-75f1-4302-8bc2-2a612f371b58

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Комментарий редакции

Основные тезисы лекции:

1. Основой экономики Российской империи в конце XIX – начале XX века было сельское хозяйство, где преобладало крестьянское хозяйство.

2. Положение крестьян было крайне тяжелым из-за малоземелья, низкой урожайности, высокой смертности и нищеты. Реформа 1861 года не сильно облегчила их положение.

3. Происходило расслоение крестьянства на бедняков, середняков и кулаков. Кулаки скупали землю и эксплуатировали бедных крестьян.

4. Низкая производительность сельского хозяйства сдерживала развитие промышленности и экономики в целом из-за низкого внутреннего спроса и налоговых поступлений.

5. Несмотря на некоторый прогресс, крестьянство в массе своей оставалось бедным, что угрожало стабильности в стране.

Вывод: тяжелое положение основной массы крестьян в России конца XIX – начала XX века являлось серьезной социально-экономической проблемой, сдерживавшей развитие страны и порождавшей революционные настроения. Решение аграрного вопроса было жизненно необходимо для процветания Российской империи.