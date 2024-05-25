Наблюдая за тем, что сейчас Зеленский втирает своему охлосу по поводу ситуации в Харьковской области ( фронт стабилизирован, вся территория под контролем ВСУ, потери русских и хохла 8к1), необходимо сделать пояснение.

За Харьковское пограничье отвечал Буданов. Да, формально командовал там другой генерал, но именно Буданов и его пидота в лице потешных РДК, спецподразделений ГУР и иностранные наёмники, являлись основной силой и угрожали Белгородчине. Две провальные операции Буданова в мае 2023 и в марте 2024, когда вся эта мразь лезла на территорию Белгородчины и была отбита с огромными для врага потерями, не помешали создавать пиар и предоставлять провал не как поражение, а как тактическое отступление после выполненных задач. И тут, совсем не внезапно для ГУР Украины, Северяне нанесли удар, причем относительно небольшими силами, прорвали линию обороны и закрепились в Волчанске и на окраинах Липцов, за несколько дней добившись на порядок больших результатов, что все воинство Мамкиного Пирожка.

Брошенные с колёс резервы хохла, были очень серьезно потрёпаны нашей артиллерией,авиацией, ударными БПЛА различных типов и единственное, чего они смогли добиться, так это снижения темпов нашего наступления, хотя оно и так бы замедлилось по объективным причинам.

Сейчас Буданов поставил задачу ЛЮБОЙ ценой выбить нас с освобождённых территорий Харьковщины. Это не игра слов, реально ЛЮБОЙ ценой и сам Буданчик бегает по Харькову, пытаясь командовать. Его спецподразделения на данный момент теперь не отбивают наши штурмы, а скорее «мотивируют» спешно переброшенные резервы идти вперёд под нашу артиллерию. Отсюда кстати и большое количество пленных, так как не все в украинской пехоте мечтают побежать и умереть, ради военной и политической карьеры Мамкиного Пирожка.

Теперь по потерям: Зеленский скорее всего не до конца соврал, потери и правда могут составлять 8 к 1, только он перепутал местами русских и хохлов, на каждого раненого и погибшего русского бойца, как раз приходится если и не 8, то 5-6 солдат противника. Достаточно посмотреть на плотность огня нашей артиллерии, работающей «под глаза», что бы понять, данные цифры, вовсе не оголтелая пропаганда.

С другой стороны необходимо отметить и уже не в первый раз, работу вражеских расчётов БЛА, они тоже из ведомства Буданова. По сути имени они компенсируют потери и общую нехватку вражеской артиллерии и авиации. В данной компоненте нам еще есть чему поучиться и противника и я не вижу в такой учебе ничего зазорного. Хохлы летают много, летают далеко,летают профессионально.

@vysokygovorit

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Ситуация в Харьковской области контролировалась Будановым и его подразделениями, которые несли большие потери в предыдущих операциях.

2. Российские силы прорвали линию обороны и закрепились в Волчанске и окрестностях Липцов, добившись больших результатов, чем силы Буданова.

3. Буданов ставит задачу любой ценой выбить российские силы с освобожденных территорий Харьковщины.

4. Украинские расчеты БЛА эффективно компенсируют нехватку артиллерии и авиации.

Вывод:

Сильной стороной России в этом конфликте является артиллерия, которая наносит большой урон противнику. Украина же достигла высокого уровня в использовании беспилотников, которые помогают компенсировать нехватку артиллерии и авиации. Хотя Украине сложно догнать Россию в артиллерийских возможностях по объективным причинам, России не следует игнорировать направление беспилотников. Развитие этой сферы позволит России догнать и даже обогнать Украину в использовании дронов, что может стать важным фактором в конфликте.