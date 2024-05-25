В чем было несомненное лидерство СССР во Второй мировой войне? Какие потери понесли Великобритания и Германия в ходе сражений? Сколько денег тратилось немцами на боеприпасы и военную технику для противостояния Красной армии? Кого Германия считала главным противником в этой войне? Признается ли в современной историографии решающий вклад советской армии в победу над Германией? Кто был главным адресатом "Парада побежденных" 17 июля 1944 года? Что сыграло важную роль в успехе антигитлеровской коалиции? Какой вклад внесли США в победу и как действовали французы?Ответы на эти и другие вопросы в программе "Исторический ликбез" с Егором Яковлевым.Гость: военный историк Алексей Исаев.#цифроваяистория #егоряковлев #алексейисаевци #вторая_мировая

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Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. Решающий вклад Советского Союза и Красной Армии в победу над нацистской Германией по таким критериям, как количество потерь личного состава, расход боеприпасов, освобождение территорий от оккупации.

2. Признание решающего вклада СССР западными историками, подтвержденное фактами и цифрами.

3. Роль союзников (Великобритании, США) в победе – ведение бомбардировок Германии, высадка в Нормандии, изматывание люфтваффе. Однако их успехи зависели от действий Красной Армии на Восточном фронте.

4. Значительный вклад СССР в подготовку Нюрнбергского процесса и осуждение нацистских преступников как системы.

Вывод: Беседа со всей очевидностью подтверждает решающую роль Советского Союза в разгроме нацистской Германии и победе во Второй мировой войне по всем ключевым направлениям – людским ресурсам, затратам, территориальным завоеваниям и юридическому осуждению нацистских преступлений. Роль союзников, несомненно, была значительной, но не определяющей. Их успехи во многом зависели от действий Красной Армии на Восточном фронте.