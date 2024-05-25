К идеям Ивана Ильина в последнее время проявилось повышенное внимание в связи с противостоянием вокруг наименования Высшей политической школы РГГУ именем данного философа. В данном ролике делается попытка дать комплексный философско-политический анализ всей совокупности взглядов И. А. Ильина.Какой философии придерживался Иван Ильин?В чем состоят его воззрения на государство, право, политику?Как Иван Ильин понимал патриотизм?Правда ли что Иван Ильин был фашистом?Отношение к фашизму: случайное увлечение или закономерный итог всей системы взглядов Ивана Ильина?Как Иван Ильин относился к социальному равенству и что означает идея ранга?Какой образ будущего готовил Иван Ильин для России?На эти и другие вопросы дает ответы кандидат философских наук, ведущий лектор клуба “Политпросвет”, активист РТФ Роман Осин.*На 38:40 верный номер страницы Ильин И.А. О сущности правосознания. /Подготовка текста и вступительная статья И. Н. Смирнова. — М.: «Рарогъ», 1993. С. 115;

Ссылки по теме ролика:

Ильин И. А. Наши задачи // https://djvu.online/file/Ki0Tuhtg2U7mE .

Ильин И. А. О сущности правосознания // https://politconservatism.ru/upload/iblock/674/674e437fa0ac9ebb36694d3de970b801.pdf .

Ильин И. А. Путь духовного обновления // https://legitimist.ru/lib/philosophy/i_ilin_put_duhovnogo_obnovleniya.pdf .

Ильин И. А. Творческая идея нашего будущего // https://philhist.spbu.ru/images/books/Ilin_t7.pdf .

Ильин И. А. О русском фашизме // https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9E_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D1%84%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5_(%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D0%BD)/%D0%94%D0%9E .

Ильин И. А. Национал-социализм. Новый дух // https://traditio.wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82:%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D0%BD:%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC._%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D1%83%D1%85 .

Осин Р. С. Лекция про Ильина // https://www.youtube.com/watch?v=nuNHHjWeMPo&t=55s

Осин Р. С. Выступление на встрече с депутатом ГД РФ Парфеновым Денисом // https://www.youtube.com/watch?v=B3Qwapcs7u0

Дебаты на канале “Политпросвет” // https://www.youtube.com/watch?v=H13HDZDyRDo&t=20s

Осин Р. С. Разбор курса “Основы российской государственности” // https://www.youtube.com/watch?v=ofcB5wNgTYg&t=179s .

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Комментарий редакции

Основные тезисы лекции:

1. Философия Ивана Ильина базируется на идеализме, богословии и является реакцией на материализм и научное мировоззрение.

2. Ильин понимает государство и право абстрактно, надклассово, как некие духовные сущности, игнорируя классовые противоречия и борьбу.

3. Ильин является сторонником частной собственности, считая ее соответствующей природе человека, игнорируя ее эксплуататорскую сущность.

4. Ильин выступает против социального равенства, пропагандируя идею "ранга" и неравенства людей.

5. Философия Ильина носит антикоммунистический характер, так как идет вразрез с идеями социального прогресса, общественной собственности и равенства.

6. Ильин поддерживал фашизм, видя в нем альтернативу коммунизму и разделяя многие его идеи (национализм, антиравенство, культ государства).

7. В будущем России Ильин видел установление диктатуры элиты, ограничение избирательных прав, сращивание образования и церкви и неограниченную власть вождя.

Вывод:

Философия Ивана Ильина, несмотря на внешнюю оболочку о духовности и абстрактных идеях, на деле служит интересам господствующего класса капиталистов. Его идеи солидаризма, неравенства, культа государства и частной собственности закономерно привели его к поддержке фашизма. Споры вокруг наследия Ильина – это не просто академические дискуссии, а вопрос о том, будет ли Россия развиваться по пути социального прогресса и освобождения или окажется в тупике ультраправого традиционализма и реакции.

Дополнительный вывод:

Можно провести интересную параллель между философиями Ивана Ильина и Евгения Дюринга:

1. Идеализм и отрицание материализма

Как Ильин, так и Дюринг исповедовали идеалистическую философию, отрицая материалистическое мировоззрение. Ильин базировался на религии и богословии, а Дюринг создал собственную "философию реального идеала".

2. Антиравенство и элитаризм

Идея "ранга" Ильина, обосновывающая неравенство людей, близка к воззрениям Дюринга, который восхвалял правящий класс Германии как высшую расу и элиту.

3. Антикоммунизм

Оба философа ярко выступали против коммунистических идей, социального равенства, общественной собственности. Дюринг открыто полемизировал с марксизмом.

4. Абстрактность концепций

Идеи Ильина об обществе, государстве, патриотизме отличаются крайней абстрактностью и оторваны от реальных классовых противоречий. То же самое можно сказать и о "философии реального идеала" Дюринга.

5. Апологетика правящего класса

В конечном итоге, философии обоих мыслителей, при всей их кажущейся отвлеченности, на деле служили интересам правящего класса – капиталистов в случае Ильина и юнкерства в случае Дюринга.

Именно за подобные реакционные, апологетические по отношению к эксплуататорам идеи Энгельс в свое время раскритиковал Дюринга в "Анти-Дюринге". Можно сказать, что Ильин был своего рода "российским Дюрингом", чьи философские построения также требуют жесткой критики с позиций материализма и классового подхода.