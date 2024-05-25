Главная » Видео, История, Мировоззрение, Политика

Иван Ильин: философско-политические взгляды // Роман Осин. Философский камень №9

36 0


К идеям Ивана Ильина в последнее время проявилось повышенное внимание в связи с противостоянием вокруг наименования Высшей политической школы РГГУ именем данного философа. В данном ролике делается попытка дать комплексный философско-политический анализ всей совокупности взглядов И. А. Ильина.
Какой философии придерживался Иван Ильин?
В чем состоят его воззрения на государство, право, политику?
Как Иван Ильин понимал патриотизм?
Правда ли что Иван Ильин был фашистом?
Отношение к фашизму: случайное увлечение или закономерный итог всей системы взглядов Ивана Ильина?
Как Иван Ильин относился к социальному равенству и что означает идея ранга?
Какой образ будущего готовил Иван Ильин для России?
На эти и другие вопросы дает ответы кандидат философских наук, ведущий лектор клуба “Политпросвет”, активист РТФ Роман Осин.
*На 38:40 верный номер страницы Ильин И.А. О сущности правосознания. /Подготовка текста и вступительная статья И. Н. Смирнова. — М.: «Рарогъ», 1993. С. 115;

Ссылки по теме ролика:
Ильин И. А. Наши задачи // https://djvu.online/file/Ki0Tuhtg2U7mE .
Ильин И. А. О сущности правосознания // https://politconservatism.ru/upload/iblock/674/674e437fa0ac9ebb36694d3de970b801.pdf .
Ильин И. А. Путь духовного обновления // https://legitimist.ru/lib/philosophy/i_ilin_put_duhovnogo_obnovleniya.pdf .
Ильин И. А. Творческая идея нашего будущего // https://philhist.spbu.ru/images/books/Ilin_t7.pdf .
Ильин И. А. О русском фашизме // https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9E_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D1%84%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5_(%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D0%BD)/%D0%94%D0%9E .
Ильин И. А. Национал-социализм. Новый дух // https://traditio.wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82:%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D0%BD:%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC._%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D1%83%D1%85 .
Осин Р. С. Лекция про Ильина // https://www.youtube.com/watch?v=nuNHHjWeMPo&t=55s
Осин Р. С. Выступление на встрече с депутатом ГД РФ Парфеновым Денисом // https://www.youtube.com/watch?v=B3Qwapcs7u0
Дебаты на канале “Политпросвет” // https://www.youtube.com/watch?v=H13HDZDyRDo&t=20s
Осин Р. С. Разбор курса “Основы российской государственности” // https://www.youtube.com/watch?v=ofcB5wNgTYg&t=179s .

РТФ – https://rotfront.org/projects/; https://t.me/RotFront_su Политпросвет – https://vk.com/mk_politprosvet ; https://www.youtube.com/@club.politprosvet
РКСМ(б) – https://www.youtube.com/@rksmb_official ; https://t.me/rksmb

Группа в ВК: https://vk.com/prostye_chisla
Канал в Telegram: https://t.me/primenumbers2021

Аудиоподкасты доступны по поиску «Простые числа» в Google Подкастах, Spotify, Apple Podcasts и Яндекс.Музыка
Для других приложений: https://feeds.feedburner.com/prime-numbers

Комментарий редакции

Основные тезисы лекции:

1. Философия Ивана Ильина базируется на идеализме, богословии и является реакцией на материализм и научное мировоззрение.

2. Ильин понимает государство и право абстрактно, надклассово, как некие духовные сущности, игнорируя классовые противоречия и борьбу.

3. Ильин является сторонником частной собственности, считая ее соответствующей природе человека, игнорируя ее эксплуататорскую сущность.

4. Ильин выступает против социального равенства, пропагандируя идею "ранга" и неравенства людей.

5. Философия Ильина носит антикоммунистический характер, так как идет вразрез с идеями социального прогресса, общественной собственности и равенства.

6. Ильин поддерживал фашизм, видя в нем альтернативу коммунизму и разделяя многие его идеи (национализм, антиравенство, культ государства).

7. В будущем России Ильин видел установление диктатуры элиты, ограничение избирательных прав, сращивание образования и церкви и неограниченную власть вождя.

Вывод:
Философия Ивана Ильина, несмотря на внешнюю оболочку о духовности и абстрактных идеях, на деле служит интересам господствующего класса капиталистов. Его идеи солидаризма, неравенства, культа государства и частной собственности закономерно привели его к поддержке фашизма. Споры вокруг наследия Ильина – это не просто академические дискуссии, а вопрос о том, будет ли Россия развиваться по пути социального прогресса и освобождения или окажется в тупике ультраправого традиционализма и реакции.

Дополнительный вывод:
Можно провести интересную параллель между философиями Ивана Ильина и Евгения Дюринга:

1. Идеализм и отрицание материализма
Как Ильин, так и Дюринг исповедовали идеалистическую философию, отрицая материалистическое мировоззрение. Ильин базировался на религии и богословии, а Дюринг создал собственную "философию реального идеала".

2. Антиравенство и элитаризм
Идея "ранга" Ильина, обосновывающая неравенство людей, близка к воззрениям Дюринга, который восхвалял правящий класс Германии как высшую расу и элиту.

3. Антикоммунизм
Оба философа ярко выступали против коммунистических идей, социального равенства, общественной собственности. Дюринг открыто полемизировал с марксизмом.

4. Абстрактность концепций
Идеи Ильина об обществе, государстве, патриотизме отличаются крайней абстрактностью и оторваны от реальных классовых противоречий. То же самое можно сказать и о "философии реального идеала" Дюринга.

5. Апологетика правящего класса
В конечном итоге, философии обоих мыслителей, при всей их кажущейся отвлеченности, на деле служили интересам правящего класса – капиталистов в случае Ильина и юнкерства в случае Дюринга.

Именно за подобные реакционные, апологетические по отношению к эксплуататорам идеи Энгельс в свое время раскритиковал Дюринга в "Анти-Дюринге". Можно сказать, что Ильин был своего рода "российским Дюрингом", чьи философские построения также требуют жесткой критики с позиций материализма и классового подхода.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=PTZdsfFztwU
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
ЖЗЛ: Иван Ильин — фашиствующий философ кадила и нагайки
Алексей Комогорцев: Мировоззренческий канон должен стать не книгой на полке, а руководством к действию
Очень белая идейка (ч. 1)
Потрошители в ранге идеологов, Или «вот вам деньги на геноцид своего народа»

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru