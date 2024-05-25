Стремление всеми силами избежать эскалации конфликта и его перерастания в прямое столкновение с Западом закономерно подводит нас к ядерной войне.

С самого начала СВО Запад «пошагово» наращивал свое участие в конфликте.



-поставки только «нелетального» оружия

- летального

- артиллерийских систем

- зенитных ракетных комплексов

- танков

- дальнобойных ракетных систем.

Происходило все по одному алгоритму.

Поставка нового типа вооружения и ожидание реакции Москвы под уверения, что ничего более смертоносного Запад киевскому режиму никогда не даст.



Как только убеждались, что новый виток эскалации сошел с рук, что Россия в ответ не причинила «боль» Западу (удары по Украине их не волнуют), сразу делался следующий шаг.

Причин, по которым Западу удавалось безболезненно для себя, шаг за шагом наращивать удары по России руками киевского режима, конечно же, немало.

Есть среди них и вполне объективные – опасение, что любой «болезненный» для Запада ответ может спровоцировать ядерную войну и привести к гибели миллионов.

Хотя очень вероятно, что этот довод активно использовали для блокирования «отрезвляющих» Запад ответов те силы в элите, для которых конфликт с Западом – «ночной кошмар», которые надеялись, в конце концов, договориться с Западом на более или менее приемлемых условиях (вовсе не сторонники капитуляции) и панически боялись, что «болезненный» ответ приведет уже к необратимому разрыву с Западом, закроет путь к компромиссу.

Потому ничего реально против Запада и не предпринималось. Лишь старались его уговорить одуматься, а для пущей убедительности устами Сергея Караганова пугали Запад ядерными ударами.

Ударами, в которые Запад, естественно не верил: если Россия в ответ, например, на подрыв своих газопроводов не взрывает западный газопровод, то ядерную бомбу уж точно не бросит.

Могли быть и иные причины, и эти причины были, возможно, очень и очень вескими.

Однако результат такой политики уже налицо.

Практика лучший критерий истинности.

Шаг за шагом убеждаясь в собственной безопасности, Запад настолько осмелел или точнее, обнаглел, что госсекретарь США и генсек НАТО заявили о необходимости снять запрет на применение киевским режимом дальнобойных ракет по территории России в границах 1991 года.

Это означает, со стопроцентной вероятностью, что такие удары будут нанесены и решение о них уже принято. Причем, после первых ударов вглубь территории (на всякий случай пробных) последуют удары по критической инфраструктуре и стратегическим объектам.

Политика уклонения от эскалации привела к еще год назад немыслимому уровню эскалации.

Если сейчас, не будет «болезненного» для Запада ответа, после которого он поймет, что играть с огнем себе дороже, то очень скоро массированными ракетными ударами Россия окажется поставлена перед выбором: или капитуляция, или ядерная война, а возможно и то, чего в действительности и добивается Запад – внутренняя смута по образцу Февраля 1917 года.

Такова плата за «миролюбие» части элиты, блокировавшей на каждом новом витке эскалации «болезненный» для Запада, а значит его отрезвляющий, ответ.

Немного оптимизма.

Верх глупости полагать, что понятное «экспертам» вроде автора этих строк, не понятно принимающим решения.

Политика искусство возможного.

Президент еще 20 лет назад предупреждал олигархов о их неизбежном «раскулачивании» на Западе, но провести «национализацию» элиты тогда не было возможности. Сейчас она начинается.

Так и с «отрезвляющими» ответами Западу.



Назначение Белоусова, аресты высокопоставленных воров, говорят о том, что возможным становится то, что было еще вчера невозможным (кто-то верит, что многомиллиардные хищения вскрылись прямо сейчас)

P.S. Пробный удар по стратегической РЛС «Воронеж-ДМ» Системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) уже нанесен

Игорь Шишкин

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Запад постепенно наращивал поставки оружия Украине, каждый раз ожидая реакции России, но не получая "болезненного" ответа.

2. Отсутствие жесткого ответа со стороны России привело к тому, что Запад обнаглел и заявил о возможности ударов по территории РФ.

3. Политика уклонения от эскалации конфликта с Западом парадоксально привела к крайней степени эскалации.

4. Если не последует "болезненный" ответ для Запада, Россия рискует оказаться перед выбором: капитуляция или ядерная война.

5. Часть элиты блокировала жесткие ответные меры из страха полного разрыва с Западом.

6. Однако ситуация меняется, как видно по назначениям и арестам высокопоставленных лиц, и жесткие меры становятся возможными.

Вывод: Автор предупреждает, что стремление избежать обострения с Западом парадоксально подвело к критической черте, и призывает к "болезненному" ответу, чтобы вынудить Запад одуматься, иначе неизбежна капитуляция России или ядерная война.