Шолоховская весна. Фольклорный праздник в станице Вешенская (1988)
Каждый год в станице Вёшенская проходит литературно-фольклорный праздник “Шолоховская весна”, который приурочен ко дню рождения писателя Михаила Шолохова. На праздник собираются почитатели литературного таланта писателя разных возрастов и разных национальностей, чтобы поклониться памяти человека, который прославил не только Донской край, но и Россию.
Ростовская студия телевидения, 1988
Автор сценария – В.Андрющенко
Режиссер – Н.Парфенова
#гостелерадиофонд #МихаилШолохов #ШолоховскаяВесна
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