Предварительный отчет о крушении вертолета Раиси
В Генштабе Вооружённых Сил опубликован предварительный доклад Высшей комиссии по расследованию причин катастрофы президентского вертолёта.
Собрана значительная часть специализированной, технической и общей информации о причинах аварии.
В отчете говорится, что некоторые факты катастрофы еще предстоит проверить, но о некоторых можно говорить с уверенностью:
1. Вертолет следовал по запланированному маршруту и не покидал назначенную траекторию полета до момента крушения вертолета.
2. Пилот разбившегося вертолета Раиси связался с пилотами двух других вертолетов за полторы минуты до катастрофы.
3. Никаких следов воздействия пуль на корпус разбившегося вертолета не было обнаружено.
4. Разбившийся вертолет загорелся только после столкновения с горой.
5. Из-за сложной местности, тумана и низкой температуры поисковая операция растянулась на всю ночь, а также продолжилась ранним утром понедельника, и в 5 утра с помощью иранских беспилотников были определены точные координаты катастрофы.
6. В разговорах дежурной вышки с летным экипажем подозрительных случаев не было замечено.
Значительная часть информации требует более тщательного изучения, но по итогу финальный доклад будет опубликован народу Ирана.
@IRANist1 – цинк
Ога. Ни слова про то, что в “чёрных ящиках”.