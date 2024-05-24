Ведущая эфира – Александра Троцкая. Гость эфира – Андрей Игоревич Масалович, подполковник КГБ в отставке, эксперт в области информационной и кибербезопасности.

Краткое содержание ролика:

- Как британские танки стали посмешищем на СВО

- Не царское это дело: Челленджеру в грязи кататься!

- Как их используют на СВО

- На бумаге все исправили. Военный маркетинг британцев

- Снаряды "Корнет"

Клуб КиберДеда: deedcoin.club

Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. Критика британского танка Challenger 2 и его недостатков:

- Низкая проходимость, застревает в болотах и грязи из-за большого веса

- Устаревшие 120-мм нарезное вооружение и раздельный заряд снижают скорострельность

- Недостаточная защита, был пробит РПГ в Ираке

- Неудачные попытки модернизации и отсутствие экспортных контрактов

2. Сравнение с российскими танками Т-90 и Т-72, которые превосходят Challenger 2 по большинству характеристик.

3. Критика попыток британцев представить Challenger 2 как "супероружие" через рекламу и компьютерные игры.

4. Упоминание других западных танков – Abrams, Leopard, которые также будут разобраны.

5. Признание превосходства российских ПТРК "Корнет" над западными аналогами вроде Javelin.

Вывод: В беседе подробно разбирались недостатки британского танка Challenger 2 по сравнению с российской бронетехникой. Критиковались попытки британцев выдать его за превосходящее другие танки "супероружие". Российские разработки – танки и ПТРК – представлены как более современные и эффективные.