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Почему их танки боятся грязи. Андрей Масалович | Кибердед

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Ведущая эфира – Александра Троцкая. Гость эфира – Андрей Игоревич Масалович, подполковник КГБ в отставке, эксперт в области информационной и кибербезопасности.

Краткое содержание ролика:
- Как британские танки стали посмешищем на СВО
- Не царское это дело: Челленджеру в грязи кататься!
- Как их используют на СВО
- На бумаге все исправили. Военный маркетинг британцев
- Снаряды "Корнет"

Клуб КиберДеда: deedcoin.club

Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. Критика британского танка Challenger 2 и его недостатков:
- Низкая проходимость, застревает в болотах и грязи из-за большого веса
- Устаревшие 120-мм нарезное вооружение и раздельный заряд снижают скорострельность
- Недостаточная защита, был пробит РПГ в Ираке
- Неудачные попытки модернизации и отсутствие экспортных контрактов

2. Сравнение с российскими танками Т-90 и Т-72, которые превосходят Challenger 2 по большинству характеристик.

3. Критика попыток британцев представить Challenger 2 как "супероружие" через рекламу и компьютерные игры.

4. Упоминание других западных танков – Abrams, Leopard, которые также будут разобраны.

5. Признание превосходства российских ПТРК "Корнет" над западными аналогами вроде Javelin.

Вывод: В беседе подробно разбирались недостатки британского танка Challenger 2 по сравнению с российской бронетехникой. Критиковались попытки британцев выдать его за превосходящее другие танки "супероружие". Российские разработки – танки и ПТРК – представлены как более современные и эффективные.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=omBc8VdmY3w
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