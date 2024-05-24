Член президиума и 1-го отряда Русского космического общества Степан Зотов и координатор Проекта ЭРА, геолог Сергей Голомолзин о роли фантастики в жизни человека

Ведущий:

Кирилл Рычков, координатор Проекта ЭРА, член Союза журналистов России.

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Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. Советские и западные фантасты описывали будущее как прямую экстраполяцию настоящего, без осмысления путей формирования "нового человека", необходимого для реализации этого будущего.

2. Фантастика должна побуждать читателя к активным действиям, вдохновлять на преодоление трудностей и препятствий, а не просто рисовать картину "готового" светлого будущего.

3. Необходимо показывать процесс становления героя, череду испытаний и преодолений, через которые формируется новая личность – творец, вершитель, победитель.

4. Следует фокусироваться не на описании материальных благ будущего, а на духовном и нравственном преображении человека.

5. Важно воспитывать способность принимать вызовы, готовность к контролируемому кризису и постоянному совершенствованию.

6. Фантастика должна подталкивать читателя к осознанному выбору пути героя, несмотря на все трудности и жертвы.

Вывод:

Участники беседы призывают создавать новую фантастику, которая будет мотивировать и вдохновлять читателей на духовное преображение, готовность к преодолению испытаний и формированию личности творца и вершителя. Акцент делается на процессе становления героя, а не на описании уже достигнутого "светлого будущего". Фантастика должна пробуждать в человеке стремление к подвигу, действию и непрерывному самосовершенствованию.