Мир найденного решения, или Почему проиграли хорошие фантасты
Член президиума и 1-го отряда Русского космического общества Степан Зотов и координатор Проекта ЭРА, геолог Сергей Голомолзин о роли фантастики в жизни человека
Ведущий:
Кирилл Рычков, координатор Проекта ЭРА, член Союза журналистов России.
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Комментарий редакции
Основные тезисы беседы:
1. Советские и западные фантасты описывали будущее как прямую экстраполяцию настоящего, без осмысления путей формирования "нового человека", необходимого для реализации этого будущего.
2. Фантастика должна побуждать читателя к активным действиям, вдохновлять на преодоление трудностей и препятствий, а не просто рисовать картину "готового" светлого будущего.
3. Необходимо показывать процесс становления героя, череду испытаний и преодолений, через которые формируется новая личность – творец, вершитель, победитель.
4. Следует фокусироваться не на описании материальных благ будущего, а на духовном и нравственном преображении человека.
5. Важно воспитывать способность принимать вызовы, готовность к контролируемому кризису и постоянному совершенствованию.
6. Фантастика должна подталкивать читателя к осознанному выбору пути героя, несмотря на все трудности и жертвы.
Вывод:
Участники беседы призывают создавать новую фантастику, которая будет мотивировать и вдохновлять читателей на духовное преображение, готовность к преодолению испытаний и формированию личности творца и вершителя. Акцент делается на процессе становления героя, а не на описании уже достигнутого "светлого будущего". Фантастика должна пробуждать в человеке стремление к подвигу, действию и непрерывному самосовершенствованию.
Она уже давно создана. Василием Головачёвым (его раннее творчество).