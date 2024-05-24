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Ценности человека

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Причина всех современных проблем кроется в навязанных человечеству ложных (материальных) ориентирах и ценностях. Оздоровить общество можно лишь только путём ориентации государств на достижение людьми предназначения их человеческой жизни.
Доклад Александра Евгнеьевича Усанина на Пасхальном Форуме в :Санкт-Петербурге 7 мая 2024 года.
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Благодарим Михаила Картавенко за монтаж видео (телеграмм: @Mihail_Kaa)
Александр Евгеньевич Усанин:
Российский просветитель, писатель, общественный деятель, автор 8 книг, посвященных развитию человека и общества. Все книги автора доступны на сайте: https://usanin.com/books
Особо рекомендуем книгу «Альтернативный глобализационный сценарий»
Вы можете помочь деятельности Александра Усанина, переведя пожертвование на его карту 2200 3005 1939 8091

Комментарий редакции

Основные тезисы лекции:

1. Россия должна спасти человечество, переориентировав его с материального потребления на духовное совершенствование и улучшение отношений между людьми.

2. Разум отличает человека от животного, он отвечает за самопознание и совершенствование отношений, в то время как ум нацелен лишь на потребление.

3. В обществе, ориентированном на потребление, все отношения – это формы эксплуатации людей друг другом. В обществе, ориентированном на отношения – это формы заботы друг о друге.

4. Успех и счастье приходят не через деньги и карьеру, а через развитие дружбы и отношений с людьми.

5. Государства сейчас оцениваются по экономическим показателям, а не по качеству отношений между людьми (количество крепких семей, разводов, бытового насилия и т.д.).

6. Нужно переориентировать работу государственных институтов на развитие духовности и нравственности в обществе, а не на прибыль.

7. Материальный прогресс и процветание естественным образом приходят в государства, где люди заботятся друг о друге.

8. Следует построить новое общество, основанное на духовном прогрессе, заботе людей друг о друге и связи с Богом, где главное – это не материальные, а духовные ценности.

Вывод: Лекция призывает к коренному пересмотру жизненных ориентиров современного общества – переходу от погони за материальными благами и потреблением к духовному и нравственному совершенствованию, развитию отношений между людьми и связи с Богом. Только на этом пути, по мнению лектора, человечество сможет обрести подлинное счастье и процветание.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=zeE6lFDanbo
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 27770 25828
    жора шапов час назад

      Нужна “золотая середина”.
      А то лектор-фантазёр и не знает, кто это будет делать – “коренной пересмотр”.

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