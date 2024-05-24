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Бортников о теракте в “Крокусе”

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Директор ФСБ Бортников сообщил о ходе расследования теракта в "Крокусе".

1. Непосредственное отношение к теракту имеет ГУР МОУ.
2. Устанавливается весь круг лиц причастных к теракту. Пока задержано более 20 человек – как исполнителей, так и пособников.
3. Координация исполнителей осуществлялась через боевиков "Вилаята Хорасан" действующих в Афганистане и Пакистане. Через них прошло и финансирование теракта
4. Для отхода террористов было подготовлено "окно" на украинской границе, которое было подготовлено с украинской стороны, куда они двигались по команде.
5. Расследование будет продолжаться вплоть до нахождения всех причастных.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/9165706.html
Метки: гур моу, ИГИЛ, Россия, терроризм, Украина, фсб, хорасан
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