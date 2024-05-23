Главная » Видео, Невероятное в мире, Политика, Экономика

Волна кризиса, или Финансовое цунами

21 0


Лаборатория «ТОЧКА СБОРКИ»

Как трансформировалась Бреттон – Вудская система после 2001 года? Легитимен ли МВФ? В чем суть ипотечного кризиса? Как связны изменение подхода к контролю над финансовыми потоками и надувание пузыря? Мировой финансовый кризис. Офшорные зоны в России. Кто управляет физическими активами на территории РФ? Как через сокрытие информации относительно офшоров формировались стимулы для удержание управления активами в разных странах?

Гость программы:
Валентин Катасонов, профессор, доктор экономических наук, Председатель Русского экономического общества имени Сергея Фёдоровича Шарапова.

Ведущий:
Александр Пастухов, координатор Проекта ЭРА, экономист-кибернетик

Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. После событий 11 сентября 2001 года США предприняли ряд мер для контроля над мировыми финансовыми потоками под предлогом борьбы с финансированием терроризма и отмыванием денег.

2. Закон FATCA принуждает иностранные банки предоставлять информацию о счетах американских налогоплательщиков, но не предполагает обмена в обратном направлении. Это создает асимметрию в пользу США.

3. Финансовый кризис 2007-2009 гг. был связан с надуванием ипотечного пузыря и практикой секьюритизации кредитов в США. Некоторые страны, такие как Китай и Индия, смогли частично выиграть от этого кризиса.

4. Значительная часть российских активов (около $900 млрд) находится за рубежом, часто через офшорные юрисдикции, что создает риски в условиях санкций.

5. Эксперт критикует сохранение асимметричной финансовой системы в пользу США и недостаточные усилия по возврату российских активов из-за рубежа. 

Вывод: Беседа выявила ряд системных проблем в мировой финансовой системе, сформировавшейся после окончания холодной войны под влиянием США. Эксперт призывает к большей симметрии в обмене финансовой информацией и деоффшоризации российской экономики для снижения рисков.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=dc3Nai96oSA
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Вирусный глобализм.
Сводки от Ополчения Новороссии на 24 февраля 2015
Профессор Катасонов: Цунами мирового кризиса накроет и Россию
Роман "Хромосома Христа или Эликсир бессмертия"
Об алгоритмах выхода всей зоны СНГ из мирового кризиса

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru