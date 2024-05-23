Лаборатория «ТОЧКА СБОРКИ»

Как трансформировалась Бреттон – Вудская система после 2001 года? Легитимен ли МВФ? В чем суть ипотечного кризиса? Как связны изменение подхода к контролю над финансовыми потоками и надувание пузыря? Мировой финансовый кризис. Офшорные зоны в России. Кто управляет физическими активами на территории РФ? Как через сокрытие информации относительно офшоров формировались стимулы для удержание управления активами в разных странах?

Гость программы:

Валентин Катасонов, профессор, доктор экономических наук, Председатель Русского экономического общества имени Сергея Фёдоровича Шарапова.

Ведущий:

Александр Пастухов, координатор Проекта ЭРА, экономист-кибернетик

Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. После событий 11 сентября 2001 года США предприняли ряд мер для контроля над мировыми финансовыми потоками под предлогом борьбы с финансированием терроризма и отмыванием денег.

2. Закон FATCA принуждает иностранные банки предоставлять информацию о счетах американских налогоплательщиков, но не предполагает обмена в обратном направлении. Это создает асимметрию в пользу США.

3. Финансовый кризис 2007-2009 гг. был связан с надуванием ипотечного пузыря и практикой секьюритизации кредитов в США. Некоторые страны, такие как Китай и Индия, смогли частично выиграть от этого кризиса.

4. Значительная часть российских активов (около $900 млрд) находится за рубежом, часто через офшорные юрисдикции, что создает риски в условиях санкций.

5. Эксперт критикует сохранение асимметричной финансовой системы в пользу США и недостаточные усилия по возврату российских активов из-за рубежа.

Вывод: Беседа выявила ряд системных проблем в мировой финансовой системе, сформировавшейся после окончания холодной войны под влиянием США. Эксперт призывает к большей симметрии в обмене финансовой информацией и деоффшоризации российской экономики для снижения рисков.