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Неумывакин о накоплении биоэнергии. Помоги себе сам (1991)

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Помоги себе сам. Неумывакин о накоплении биоэнергии.

До недавнего времени в медицине существовала белково-нуклеиновая природа человека, а энергетический уровень организма практически не учитывался.
Доктор медицинских наук Иван Павлович #Неумывакин считает, что без нормальной энергетики организм здоровым быть не может, любое заболевание начинается с изменения биоэнергетической сущности человека.
Он разработал систему оздоровления, в которую входят: питание, дыхание, контроль состояния позвоночного столба и коррекция биополевой оболочки человека.

ТО "Эксперимент", ТПО "ЭВМ", 1991
Режиссер - Анатолий Алексеев
Ведущий - Анатолий Алексеев

Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. Человек состоит из трех тел: физического (видимого), эфирного (энергетической оболочки) и ментального (связующего звена с космосом).

2. Здоровье человека зависит от состояния желудочно-кишечного тракта, который является "термоядерным реактором", перерабатывающим пищу и вырабатывающим энергию.

3. Необходимо запустить работу ЖКТ с помощью клизм, очистки печени и раздельного питания (белки и углеводы раздельно).

4. Важно правильное дыхание: медленный вдох, пауза, медленный выдох и максимальная задержка дыхания.

5. Позвоночник должен быть в правильном состоянии для свободного протекания энергии.

6. Лекарства приносят больше вреда, чем пользы. Лучше лечиться натуральными методами.

7. Эффективным методом лечения является ультрафиолетовая терапия с облучением крови пациента.

Вывод: По мнению докладчика, человек - это энергетическая система, и для поддержания здоровья необходимо обеспечить правильное функционирование желудочно-кишечного тракта, дыхания, позвоночника и использовать натуральные методы лечения, такие как раздельное питание, очистительные процедуры и ультрафиолетовая терапия.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=TdgsjEEgddU
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