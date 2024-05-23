Неумывакин о накоплении биоэнергии. Помоги себе сам (1991)
Помоги себе сам. Неумывакин о накоплении биоэнергии.
До недавнего времени в медицине существовала белково-нуклеиновая природа человека, а энергетический уровень организма практически не учитывался.
Доктор медицинских наук Иван Павлович #Неумывакин считает, что без нормальной энергетики организм здоровым быть не может, любое заболевание начинается с изменения биоэнергетической сущности человека.
Он разработал систему оздоровления, в которую входят: питание, дыхание, контроль состояния позвоночного столба и коррекция биополевой оболочки человека.
ТО "Эксперимент", ТПО "ЭВМ", 1991
Режиссер - Анатолий Алексеев
Ведущий - Анатолий Алексеев
Комментарий редакции
Основные тезисы беседы:
1. Человек состоит из трех тел: физического (видимого), эфирного (энергетической оболочки) и ментального (связующего звена с космосом).
2. Здоровье человека зависит от состояния желудочно-кишечного тракта, который является "термоядерным реактором", перерабатывающим пищу и вырабатывающим энергию.
3. Необходимо запустить работу ЖКТ с помощью клизм, очистки печени и раздельного питания (белки и углеводы раздельно).
4. Важно правильное дыхание: медленный вдох, пауза, медленный выдох и максимальная задержка дыхания.
5. Позвоночник должен быть в правильном состоянии для свободного протекания энергии.
6. Лекарства приносят больше вреда, чем пользы. Лучше лечиться натуральными методами.
7. Эффективным методом лечения является ультрафиолетовая терапия с облучением крови пациента.
Вывод: По мнению докладчика, человек - это энергетическая система, и для поддержания здоровья необходимо обеспечить правильное функционирование желудочно-кишечного тракта, дыхания, позвоночника и использовать натуральные методы лечения, такие как раздельное питание, очистительные процедуры и ультрафиолетовая терапия.