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Большая чистка 2024 должна должна продолжиться

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Путин решился сделать то, к чему его призывал Пригожин год назад — жёстко покарать казнокрадов в армии. Однако летом 2023 года при наступлении ВСУ и мятеже ЧВК Вагнер это было очень опасно делать, армия могла потерять управляемость, что привело бы к обрушению. Осенью и зимой тоже посчитали в Кремле такие действия не нужным.

В итоге Верховный дождался нового политического цикла после выборов, назначил нового министра обороны и приступил к «аудиту» (так это сейчас называется).

Очевидно, что на Министерстве обороны этот процесс заканчиваться не должен — да, там урон от казнокрадов намного больнее, чем в гражданских министерствах, он отзывается гибелью бойцов. Но понятно, что военнослужащие — не исключение из реальности, они только повторяли то, что видели вокруг.

Большая чистка 2024 должна должна продолжиться. Главное, чтобы в неё не угодили безвинные люди (а этот риск в таких процессах высокий).

РМ

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Путин решился жестко наказать казнокрадов в армии, к чему его ранее призывал Пригожин.

2. Летом 2023 года при наступлении ВСУ и мятеже ЧВК Вагнер это было опасно делать, так как армия могла потерять управляемость.

3. Осенью и зимой 2023 года в Кремле также посчитали такие действия ненужными.

4. После выборов и назначения нового министра обороны Путин приступил к "аудиту" в Министерстве обороны.

5. Этот процесс не должен ограничиваться только Министерством обороны, поскольку коррупция присутствует и в других министерствах.

6. Главное, чтобы при "большой чистке 2024" не пострадали невиновные люди.

Вывод:

Решение Путина жестко бороться с коррупцией и казнокрадством в армии своевременное и необходимое. Однако этот процесс должен быть тщательно проработан и распространен на все государственные структуры, чтобы искоренить коррупцию повсеместно. При этом важно не допустить репрессий в отношении невиновных граждан.

Коррупция в государственных структурах, в том числе в Министерстве обороны, является естественным следствием господствующей в современном российском обществе идеологии потребления и обогащения любой ценой. В отсутствие официальной идеологии, направленной на служение обществу и жертвенность ради высших целей, многие люди воспринимают накопление денег и материальных благ как главную цель жизни.
Чиновники и военные не существуют в вакууме, они являются продуктом этого общества. Видя вокруг себя культ денег, стремление к роскошной жизни и высокому статусу в иерархии потребления, некоторые из них невольно перенимают эти ценности. Честь, достоинство и бескорыстное служение Родине отходят на второй план.
Безусловно, коррупцию необходимо жестко пресекать на всех уровнях. Однако для ее искоренения требуются более глубокие преобразования в идеологической сфере. Обществу нужна новая идеология, которая возвысит духовные ценности над потребительскими, идеалы служения обществу и жертвенности над эгоистичным стремлением к личному обогащению. Только тогда люди начнут накапливать не материальный, а иной, более высокий "капитал".

Источник: https://t.me/russkiy_malchik/1647
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