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АРТАМОНОВ о Путине и войне с США, ядерном апокалипсисе и сценарии поражения России

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По многочисленным просьбам наших зрителей в студии Метаметрики снова наш дорогой друг, экс-разведчик и один из ведущих военных экспертов страны Александр Артамонов.

Поговорим о современных военных технологиях, вооружениях и войнах ближайшего будущего. Почему искусственный интеллект не сможет заменить человека на поле боя? Как космическое оружие может изменить баланс сил на мировой арене? Возможно ли создание космического бомбардировщика и уничтожение спутников прямо на околоземной орбите?

Возможна ли ядерная война с НАТО и США? Какие сценарии ядерного конфликта наиболее реальны? Почему США боятся российских ядерных подлодок? Как 350 миллионов американцев начнут голодать при разрушении всего четырёх портов США?

Почему Владимир Путин – это феномен в мировой политике? Как заложенный при Путине фундамент изменит роль России в мире и предопределит развитие страны на десятки, если не сотни лет вперед?

Таймкоды:
00:00 Заставка Мета LIVE
00:44 В студии Александр Артамонов
01:33 О книгах нашего гостя
02:56 О формате интервью. По многочисленным просьбам
04:14 Учения стратегических ядерных сил России: что происходит?
05:53 Русский человек – не советский человек
09:00 О возрождении Антанты
13:16 Использование ТЯО как элемент защиты России
16:14 Начало глобального ядерного конфликта
21:24 «Мы можем проиграть, не нужно недооценивать противника»
26:25 Завещание Сталина и тактика Путина
29:27 Запад тоже вооружается и готовится
32:45 Ввод войск третьих стран – casus belli
35:33 Система «Купол» – орудие возмездия России
39:18 О ракете «Буревестник»
43:23 Потенциал подводных лодок класса «Борей»
46:21 О подлодках класса «Посейдон»
48:38 «Америка живет привозом»
52:35 Товарищ Ким был готов нанести удар по США
53:38 У России меньше точек уязвимости, чем у США
56:37 О системе «Баргузин»
1:01:10 Рассуждаем о сотрудничестве России с партнёрами
1:03:10 Система «Контейнер» видит все взлетающие аппараты в мире
1:04:15 Какие инновации Россия может применить в космосе: от С-500 до водородных силовых установок
1:09:22 О квантовой механике Леонова
1:11:56 Как выглядит война нового типа?
1:16:38 Концепция бесконтактной войны потерпела фиаско
1:21:49 О развитии военных технологий в будущем
1:24:18 «Владимир Путин – человек такого же класса, как и Иосиф Сталин»
1:28:23 Финал интервью и напутствие зрителям
1:30:57 Занавес

Александр Артамонов:
Telegram – https://t.me/nationaldef

Никита Данюк:
ВКонтакте – http://vk.com/danyuk.nickita

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=tqC9o7iipuE
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