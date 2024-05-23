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По многочисленным просьбам наших зрителей в студии Метаметрики снова наш дорогой друг, экс-разведчик и один из ведущих военных экспертов страны Александр Артамонов.

Поговорим о современных военных технологиях, вооружениях и войнах ближайшего будущего. Почему искусственный интеллект не сможет заменить человека на поле боя? Как космическое оружие может изменить баланс сил на мировой арене? Возможно ли создание космического бомбардировщика и уничтожение спутников прямо на околоземной орбите?

Возможна ли ядерная война с НАТО и США? Какие сценарии ядерного конфликта наиболее реальны? Почему США боятся российских ядерных подлодок? Как 350 миллионов американцев начнут голодать при разрушении всего четырёх портов США?

Почему Владимир Путин – это феномен в мировой политике? Как заложенный при Путине фундамент изменит роль России в мире и предопределит развитие страны на десятки, если не сотни лет вперед?

Таймкоды:

00:00 Заставка Мета LIVE

00:44 В студии Александр Артамонов

01:33 О книгах нашего гостя

02:56 О формате интервью. По многочисленным просьбам

04:14 Учения стратегических ядерных сил России: что происходит?

05:53 Русский человек – не советский человек

09:00 О возрождении Антанты

13:16 Использование ТЯО как элемент защиты России

16:14 Начало глобального ядерного конфликта

21:24 «Мы можем проиграть, не нужно недооценивать противника»

26:25 Завещание Сталина и тактика Путина

29:27 Запад тоже вооружается и готовится

32:45 Ввод войск третьих стран – casus belli

35:33 Система «Купол» – орудие возмездия России

39:18 О ракете «Буревестник»

43:23 Потенциал подводных лодок класса «Борей»

46:21 О подлодках класса «Посейдон»

48:38 «Америка живет привозом»

52:35 Товарищ Ким был готов нанести удар по США

53:38 У России меньше точек уязвимости, чем у США

56:37 О системе «Баргузин»

1:01:10 Рассуждаем о сотрудничестве России с партнёрами

1:03:10 Система «Контейнер» видит все взлетающие аппараты в мире

1:04:15 Какие инновации Россия может применить в космосе: от С-500 до водородных силовых установок

1:09:22 О квантовой механике Леонова

1:11:56 Как выглядит война нового типа?

1:16:38 Концепция бесконтактной войны потерпела фиаско

1:21:49 О развитии военных технологий в будущем

1:24:18 «Владимир Путин – человек такого же класса, как и Иосиф Сталин»

1:28:23 Финал интервью и напутствие зрителям

1:30:57 Занавес

Александр Артамонов:

Telegram – https://t.me/nationaldef

Никита Данюк:

ВКонтакте – http://vk.com/danyuk.nickita

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