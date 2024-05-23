Арестован начальник главного управления связи ВС РФ
Задержан начальник Главного управления связи ВС РФ, заместитель начальника генерального штаба, генерал-лейтенант Вадим Шамарин. Арестован на 2 месяца.В доме у генерала прошли обыски. Вмеяют взятку в особо крупном размере.
Видимо в ближайшие недели мы увидим еще целый ряд громких дел.
Здесь можно “утопить” любого за нарушение режима секретности.
Здесь очень трудно найти доказательства против действий связи.
Пеленг всегда на стороне ЗАС.
Сложная задача.