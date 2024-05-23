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Арестован начальник главного управления связи ВС РФ

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Задержан начальник Главного управления связи ВС РФ, заместитель начальника генерального штаба, генерал-лейтенант Вадим Шамарин. Арестован на 2 месяца.В доме у генерала прошли обыски. Вмеяют взятку в особо крупном размере.



Видимо в ближайшие недели мы увидим еще целый ряд громких дел.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/9163809.html
Метки: вс рф, мо рф, следственный комитет, фсб
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 12418 9626
    chu час назад

      Здесь можно “утопить” любого за нарушение режима секретности.
      Здесь очень трудно найти доказательства против действий связи.
      Пеленг всегда на стороне ЗАС.
      Сложная задача.

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