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Я не хочу сниматься, 1967 (Г. Вицин)

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Испытательный ролик для черно-белого телевидения.

МосФильм, 1967 г.

Оцифровку прислал Петр Амелин.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=sRqTsHFw99M
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