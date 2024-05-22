Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

▫️ Подразделения группировки войск «Север» в результате активных действий продвинулись в глубину обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике подразделениям 3-й танковой, 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Волчанские Хутора, Белый Колодезь и Петропавловка Харьковской области.

Отражены три контратаки штурмовых групп противника в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы Харьковской области. Потери ВСУ за сутки составили до 255 военнослужащих и семь автомобилей.

В ходе контрбатарейной борьбы за сутки поражены: 122 мм боевая машина РСЗО «Град», 152 мм самоходная артиллерийская установка «Акация», 155 мм гаубица М777 производства США, 105 мм орудие М119 производства США, 100 мм противотанковая пушка «Рапира», а также две станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

▫️ Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям 66-й механизированной бригады ВСУ и 106-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Макеевка Луганской Народной Республики и Ивановка Донецкой Народной Республики.

В районе населенного пункта Григоровка Донецкой Народной Республики отражена контратака штурмовой группы ВСУ. Противник потерял до 130 военнослужащих и два автомобиля.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155 мм самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, 155 мм буксируемая гаубица FH-70 производства Великобритании и две 155 мм гаубицы М-198 производства США.

▫️ Подразделениями «Южной» группировки войск в результате активных действий освобожден населенный пункт Клещеевка Донецкой Народной Республики.

Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике 33-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 116-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Георгиевка, Острое и Константиновка Донецкой Народной Республики.

ВСУ потеряли более 365 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 18 автомобилей, 152 мм гаубицу Д-20, 122 мм гаубицу Д-30, 105 мм орудие М119 производства США, 105 мм орудие L-119 производства Великобритании.

▫️ Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение формированиям 24-й, 100-й механизированных, 68-й егерской и 71-й пехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Семеновка, Сокол, Новгородское и Карловка Донецкой Народной Республики.

Отразили семь контратак штурмовых групп 47-й, 110-й механизированных, 142-й, 143-й пехотных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Архангельское, Нетайлово, Соловьево и Уманское Донецкой Народной Республики.

Потери противника составили до 420 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе БМП «Marder» производства ФРГ, три автомобиля, 122 мм гаубица Д-30, а также два 105 мм орудия М119 производства США.

▫️ Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Пречистовка, Великая Новоселка и Нескучное Донецкой Народной Республики.

Отразили контратаку штурмовой группы 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Владимировка Донецкой Народной Республики.

ВСУ потеряли до 125 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Krab» польского производства, 155 мм буксируемую гаубицу FH-70 производства Великобритании, 152 мм самоходную артиллерийскую установку «Акация» и 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

▫️ Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике 35-й бригады морской пехоты, 65-й механизированной бригады ВСУ, 126-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоандреевка Запорожской области, Ивановка и Тягинка Херсонской области.

Потери ВСУ составили до 35 военнослужащих, семь автомобилей, две 155 мм гаубицы М777 производства США, 152 мм гаубица «МСТА-Б» и 152 мм гаубица Д-20.

▫️ Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено два склада боеприпасов ВСУ и нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 102 районах.

▫️ Средствами противовоздушной обороны сбиты 34 беспилотных летательных аппарата, две управляемые авиационные бомбы «Hammer» производства Франции, а также реактивный снаряд HIMARS производства США.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 601 самолет, 274 вертолета, 24498 беспилотных летательных аппаратов, 523 зенитных ракетных комплекса, 16121 танк и другие боевые бронированные машины, 1307 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9740 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21915 единиц специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России