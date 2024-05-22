Историк Евгений Спицын о советском математике Викторе Глушкове, системе ОГАС и том, почему в действительности рухнула советская экономика

Ведущий: Кирилл Рычков

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Комментарий редакции

Основные тезисы из беседы:

1. Виктор Глушков не был родоначальником советской кибернетики, были и другие ученые, занимавшиеся этой тематикой.

2. Глушков предлагал создать Общегосударственную автоматизированную систему управления экономикой (ОГАС), но не являлся реформатором самой экономической системы.

3. Существовали конкурирующие группы, занимавшиеся разработкой подобных систем управления в ЦСУ, Госплане и других ведомствах.

4. В итоге была создана Автоматизированная система плановых расчетов (АСПР), а не ОГАС Глушкова. Разработчики АСПР получили Госпремию СССР.

5. Причиной кризиса советской экономики стали не только технические проблемы управления, но и идеологический кризис, упадок трудовой дисциплины, ошибочные реформы вроде разгрома МТС.

6. Переход к рыночной экономике в годы перестройки был осознанным решением высшего руководства, а не результатом технического кризиса управления.

Вывод: хотя создание единой автоматизированной системы управления экономикой обсуждалось, технический фактор был лишь одним из многих, повлиявших на кризис советской экономической модели. Главную роль сыграли идеологические причины и политические решения руководства страны в конце 80-х годов.