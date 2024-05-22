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Похороны Раиси

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Огромное кол-во людей на похоронах президента Ирана Ибрагима Раиси.
Наглядно можно оценить – любили или не любили покойного в Иране.









Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/9162295.html
Метки: иран, раиси, Тегеран, фотографии
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