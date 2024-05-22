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Артур Конан Дойл. Лисий король

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Артур Конан Дойл. Лисий король.
Аудиокнига онлайн. Приключения.
Читает Виталий Торопов.

Литературный источник, использованный для создания аудиокниги, является общественным достоянием (первая публикация перевода  – Сборник ”А.Конан-Дойль. Новые рассказы”
М.: издание книжного склада Д. П. Ефимова
, стр. 100-123, перевод Николая Облеухова, 1904 г.
в редакции В. Торопова).

Охотники на привале у костра рассказывают байки. Среди прочих всплыла интересная история, произошедшая несколько назад с молодым Ватом Данбюри, молодым человеком и отличным охотником. Юноша был несдержан в выпивке и как-то местный доктор решил преподать ему урок и сказал, что ему грозит белая горячка, галлюцинации и как итог смирительная рубашка. Но если за целый день тот не пригубит не рюмки и не будет галлюцинаций, то надежда есть.
И тут как раз молодого человека позвали на охоту. И охота пошла не по плану. И чем дальше, тем страннее…

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=YFpHnc66mdo
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