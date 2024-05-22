Люди склонны жить внутри сформированных стереотипов, игнорируя происходящие события. Если взглянуть на мир, каким он был несколько лет назад, то появляется образ библейского апокалипсиса, настолько жутким оказалось демоническое нутро Запада. Кажется, что нет такой мерзости и извращения, что не были бы опробованы, а многие из них стали навязываемой «нормой», за любые попытки осуждения, негативного отношения, следует жестокое наказание.

Когда читаешь очередные воззвания, призывы с Запада, возникает жуткий образ отвратительной, старой кокотки, что пытается вести себя как молодая девица. Ощущение абсурдности, помрачения рассудка и психического расстройства, словно эту часть человечества накрыл тяжелый алкогольный делирий, белая горячка. По-человечески, очень бы хотелось, чтобы это все было следствием отечественной пропаганды, но нет, это все наблюдается в радостных западных репортажах, где они сами гордо рассказывают о своих последних "достижениях".

Не оставляет ощущение, что смотришь исторические хроники-расследования про Третий Рейх, с концлагерями и черной слизью вместо духа народа. Мы ставим в вину англосаксам уничтожение тевтонского духа, выхолащивания немцев, но, если задуматься, а достойно ли продолжать существование культурное поле, выродившееся в XX в. в подобный сатанизм. Быть может, несколько поколений в форме разлагающегося чумного зомби без души, с последующей окончательной гибелью, совершенно справедливое наказание?

Предыдущие десятилетия США и Европа продавали во внешний мир картинку сытого, мещанского благополучия, а все остальные в эти лубочные картинки верили и рвались приобщиться к «достижениям цивилизации». Ветер смёл декорации, вместо гламурных собраний аристократов духа проявилось сборище грязных, дурно пахнущих, отвратительных наркоманов и бомжей. Вот такой образ возникает, когда смотришь на очередные отчёты о «чудесной жизни» на Западе.

Интересно наблюдать за происходящим в Грузии, где осознали, чем именно им предлагают стать в процессе "евроинтеграции", эта картина совсем их не радует. Из Киева пришла новость, что местные манкурты разрушили церковь, построенную на месте одной из старейших . Если собрать всё остальное, то совсем не удивлюсь, когда химерное политическое украинство умрёт окончательно. Можете не сомневаться, в Детском мире научились хорошо отслеживать и выяснять, кто и чего из себя представляет.

Большую часть прилетающих в Шереметьево с украинскими паспортами разворачивают обратно, вплоть до ответственности за лайки и реплики в соцсетях. У граждан России с украинским паспортом на руках оный забирают, ибо формально все они изъявляли желание отказаться от украинского гражданства, но не смогли из-за нежелания Киева давать бумаги. Пока система проверки только отстраивается, но вскоре увидим классическую систему с фильтрацией на въезде и регламентами, где будут очень внимательно проверять, кто есть кто. Всем служащим киевского режима будет очень непросто, особенно причастным к таким резонансным делам.

На наших глазах Россия активно приделывает дно к ведру национальной политики, новости про задержания различных организаторов и исполнителей миграционных схем идут потоком. Волны изменений всё сильнее размывают песчаный замок под названием «Антропоток» и один из постулатов глобализма – свободное движение «рабочей силы».

И, да, в ближайшие 7-10 лет в мире будет множество разных войн, а не одна большая война, с современным Западом разговор прост – они признают нашу независимость и отводят вооружение к границам 1997 г., как было сказано им ещё до СВО…

Источник

Андрей Школьников

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Запад переживает духовный кризис и моральную деградацию, проявляющуюся в наркомании, бездомности и извращениях.

2. Прежний образ благополучного Запада был лишь декорацией, скрывавшей истинное положение вещей.

3. События в Грузии и на Украине демонстрируют неприятие "евроинтеграции" и разрушение традиционных ценностей.

4. Россия ужесточает миграционный контроль и пресекает нелегальные схемы.

5. В ближайшие годы ожидается множество локальных войн, а Запад должен признать независимость России и отвести вооружение к границам 1997 года.

Вывод:

Статья рисует мрачную картину морального упадка Запада, разрушения традиционных ценностей и противопоставляет это процессам, происходящим в России. Автор считает, что Россия должна отстаивать свою независимость и традиционные ценности, ужесточая миграционную политику и готовясь к возможным военным конфликтам с Западом, который должен признать новую реальность.