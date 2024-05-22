Вперившись в себя, играет на скрипке: мелодия может быть авангардна, хоть он не задумывается об этом, медленно погружаясь в лабиринты рассуждений, сложно и суставчато состыкованные… Пока кэб ускользает в плотный смог.

Плотный – как варёная говядина? Нет, такой плотности не бывает.

Шерлок Холмс ассоциируется в русском сознание с феноменальной игрой Василия Ливанова: впрочем, и британцами признанного лучшим из лучших.

Был ли Холмс похож на Конан Дойля?

Дойля, чрезвычайно увлечённого и теорией, и практикой спиритуализма, убеждённого в существование параллельных миров и возможностью общения с ними: какую бы услугу человечеству оказал человек, снизивший страх смерти, его уровень, столь отравляющий жизнь…

Дойль был одержим созданием новой религии: и черпал из истории, создавая исторические циклы: романа, погружающие в английское средневековья: ярко и мощно: с такою же яркостью Шерлок Холмс расшифровывал различные преступления…

«Белый отряд» отправлял в феодальную Англию, в период затишья в недрах Столетней войны, и, разумеется, исторические романы Дойля – и этот, и последующие, были закручены приключенческими ходами, игрой и огнём.

Разносторонность Конан Дойля уникальна – врач, проходящий практику в Венском университете: офтальмолог: словно понимал, что писателю необходим острый взгляд, особый взгляд…

Эдгар По влиял…

Брет Гарт служил камертоном, на котором можно проверить подлинность своего литературного звука.

Он изучал психологию, склоняясь к правоте Юнга; семь месяцев в качестве корабельного врача провёл в Арктике, и совместил в жизни столь многое, что потянула бы на несколько…

…снова, склонившись над столом с бумагами, и вглядываясь в надпись, Холмс расшифровывает тайны Мориарти, противостоящего ему с дьявольским надрывом…

Снова длятся приключения, не ведающие о смерти.