Александр Балтин: Конан Дойль
Вперившись в себя, играет на скрипке: мелодия может быть авангардна, хоть он не задумывается об этом, медленно погружаясь в лабиринты рассуждений, сложно и суставчато состыкованные… Пока кэб ускользает в плотный смог.
Плотный – как варёная говядина? Нет, такой плотности не бывает.
Шерлок Холмс ассоциируется в русском сознание с феноменальной игрой Василия Ливанова: впрочем, и британцами признанного лучшим из лучших.
Был ли Холмс похож на Конан Дойля?
Дойля, чрезвычайно увлечённого и теорией, и практикой спиритуализма, убеждённого в существование параллельных миров и возможностью общения с ними: какую бы услугу человечеству оказал человек, снизивший страх смерти, его уровень, столь отравляющий жизнь…
Дойль был одержим созданием новой религии: и черпал из истории, создавая исторические циклы: романа, погружающие в английское средневековья: ярко и мощно: с такою же яркостью Шерлок Холмс расшифровывал различные преступления…
«Белый отряд» отправлял в феодальную Англию, в период затишья в недрах Столетней войны, и, разумеется, исторические романы Дойля – и этот, и последующие, были закручены приключенческими ходами, игрой и огнём.
Разносторонность Конан Дойля уникальна – врач, проходящий практику в Венском университете: офтальмолог: словно понимал, что писателю необходим острый взгляд, особый взгляд…
Эдгар По влиял…
Брет Гарт служил камертоном, на котором можно проверить подлинность своего литературного звука.
Он изучал психологию, склоняясь к правоте Юнга; семь месяцев в качестве корабельного врача провёл в Арктике, и совместил в жизни столь многое, что потянула бы на несколько…
…снова, склонившись над столом с бумагами, и вглядываясь в надпись, Холмс расшифровывает тайны Мориарти, противостоящего ему с дьявольским надрывом…
Снова длятся приключения, не ведающие о смерти.
Александр Балтин
Комментарий редакции
Основные тезисы статьи:
1. Артур Конан Дойль был разносторонней личностью – врач, писатель, увлекался спиритуализмом и созданием новой религии.
2. Его персонаж Шерлок Холмс ассоциируется с феноменальной игрой актера Василия Ливанова в советском фильме.
3. Конан Дойль черпал вдохновение из истории, погружаясь в английское средневековье в своих исторических романах.
4. На его творчество повлияли Эдгар По и Брет Гарт.
5. Конан Дойль совмещал в своей жизни множество увлечений и профессий.
6. Образ Шерлока Холмса противостоит профессору Мориарти в захватывающих приключенческих сюжетах.
Вывод: Статья подчеркивает разносторонность и многогранность личности Артура Конан Дойля, его влияние на литературу через создание культового персонажа Шерлока Холмса, а также его интерес к истории, психологии и спиритуализму, которые нашли отражение в его творчестве.