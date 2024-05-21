▫️ Подразделения группировки войск «Север» продолжали продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике подразделениям 125-й механизированной бригады ВСУ, 112-й и 113-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Константиновка, Охримовка и Гранов Харьковской области.

Отражены три контратаки штурмовых групп противника в районах населенных пунктов Волчанск и Старица Харьковской области.

Потери ВСУ составили до 245 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины, два пикапа, три 152-мм самоходные артиллерийские установки 2С3 «Акация», 152-мм гаубица Д-20, а также станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

▫️ Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 14-й, 21-й и 66-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новосадовое, Ивановка Донецкой Народной Республики и Невское Луганской Народной Республики.

За сутки отражены шесть контратак штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Стельмаховка, Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Григоровка Донецкой Народной Республики.

ВСУ потеряли до 425 военнослужащих, танк, два бронетранспортера, шесть автомобилей, 122-мм гаубицу Д-30 и 122-мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика».

Уничтожены две станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.

▫️ Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 57-й механизированной, 105-й и 118-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Константиновка, Раздоловка и Часов Яр Донецкой Народной Республики.

Противник потерял более 320 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, а также две 155-мм гаубицы М777 производства США. Уничтожен склад с боеприпасами ВСУ.

▫️ Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение формированиям 68-й егерской и 24-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Семеновка и Новгородское Донецкой Народной Республики.

Отразили семь контратак штурмовых групп 71-й егерской, 47-й, 110-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Очеретино, Соловьево и Уманское Донецкой Народной Республики.

Потери противника составили до 420 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, из них четыре БМП «Bradley» производства США, шесть автомобилей, 152-мм гаубица «Мста-Б», 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», 122-мм гаубица Д-30.

▫️ Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Великая Новоселка и Макаровка Донецкой Народной Республики.

Отражена контратака противника в районе населенного пункта Старомайорское Донецкой Народной Республики.

ВСУ потеряли до 145 военнослужащих, две боевые машины пехоты, восемь автомобилей, 155-мм гаубицу М198 производства США, 155-мм гаубицу М777 производства США и 122-мм гаубицу Д-30.

▫️ Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 37-й бригады морской пехоты, 65-й механизированной бригады ВСУ и 15-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Веселое Херсонской области, Работино и Малая Токмачка Запорожской области.

Потери ВСУ составили до 105 военнослужащих, семь автомобилей, две 155-мм гаубицы М777 производства США, 152-мм гаубица 2А36 «Гиацинт-Б» и 122-мм боевая машина БМ-21 РСЗО «Град».

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 95-ти районах.

▫️ Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбито 45 беспилотных летательных аппаратов, две оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США, восемь крылатых ракет «SCALP-EG» производства Франции, пять управляемых авиационных бомб «Hammer» производства Франции, четыре противорадиолокационные ракеты HARM производства США, а также восемь реактивных снарядов HIMARS производства США и «Ольха».

▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 601 самолет, 274 вертолета, 24464 беспилотных летательных аппарата, 523 зенитных ракетных комплекса, 16114 танков и других боевых бронированных машин, 1306 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9717 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21872 единицы специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России