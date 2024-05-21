Успехи России на украинском фронте всё больше нервируют США и их сателлитов. Какое бы оружие они не отправляли Зеленскому для победы, сколько бы денег не выделяли «стране 404», а продвижение российских войск не остановить.

Ещё совсем недавно постоянный представитель Великобритании при ООН Джеймс Кариуки на заседании Совбеза ООН заявлял, что «российская военная промышленность потерпела полный крах», «модернизация российской армии отброшена на восемнадцать лет назад» и повторил избитую фразу о том, что наша оборонка «разбирает холодильники на запчасти».

Заметим, что всё это было сказано человеком, в чьей стране ломаются новые авианосцы, и, как пишут британские СМИ, сушат чайные пакетики, вводят в использование многоразовую туалетную бумагу, а вакансию на должность руководителя управления подводного флота ВМС размещают в Интернете, потому что с военными кадрами большая проблема.

Американское издание The Atlantic утверждает, что в России всё настолько плохо, что она вынуждена покупать у коммерческих американских компаний США спутниковые снимки для нанесения дальних ударов. Ответом авторам статьи и всем несведущим русофобам могла бы послужить информация на официальном сайте Роскосмоса, разместившем в открытом доступе съёмку, осуществлённую с применением передового оборудования высокого разрешения «Геотон-Л1». Здесь же представлена система сбора и обработки данных «Сангур-1У», способная фиксировать изображения с земной или водной поверхности «в панхроматическом и мультиспектральных режимах с высокой детализацией». Наш спутник «Ресурс-П» № 4, оснащённый высокоточным оборудованием, к удивлению несведущих критиканов может производить съёмку с пространственным разрешением 70 см и полосой захвата до 38 км. Увидев переданное с нашего спутника изображение техасских городов Хьюстон и Даллас, на которых хорошо видны даже движущиеся автомобили, американцы были просто обескуражены. Ещё большей неожиданностью для них стало успешное создание программно-аппаратного комплекса для защиты российских спутников связи от внешних атак.

Противники рассчитывали за короткое время поразить наши Вооруженные силы и приграничные территории дальнобойным оружием и стаями дронов самых разных конструкций. Но до сих пор им этого не удалось. Враг терпит поражение и от того отчаянно огрызается.

Наши «не братья», самостоятельно не способные построить даже кукурузник Ан-2, громко потешались над наваренными на наши танки «решётками». Но уже летом прошлого года такую же дешёвую и надёжную систему защиты стали применять и на технике ВСУ. Российскую практику широко используют в израильской армии, спасая от дронов свои танки «Меркава».

Можно сколько угодно принижать боевые свойства российского вооружения. Однако факт остается фактом – именно Россия первой в мире применила гиперзвуковое оружие в боевых действиях. Связка модернизированного истребителя МиГ-31К, получившего прозвище «Пэтриот-убийца», и «Кинжала» является системой, аналогов которой в Европе и США нет. МиГ-31 не зря называют «мастером на все руки». Он не только способен перехватывать дальние воздушные цели и уничтожать спутники на низкой орбите, но и наносить удары по наземным целям неуловимыми гиперзвуковыми ракетами, способными уничтожать американские зенитно-ракетные комплексы.

Если в первые месяцы СВО применение беспилотников ограничивалось турецкими «Байрактарами», против которых удалось быстро подобрать средства поражения, то теперь враг забрасывает нам «железные птички», изготовленные по последним технологиям с участием искусственного интеллекта и точной наводкой для заданной цели. Против нашей армии воюют компактные квадрокоптеры-разведчики, шести- и восьмивинтовые летательные аппараты с пугающим названием «Баба-яга» и компактные легкие FPV-дроны для поражения техники, барражирующие боеприпасы для контрбатарейной борьбы и ударов по объектам критической инфраструктуры, зона поражения которых не ограничивается линией соприкосновения и ближайшим тылом и заходит на сотни километров.

Технологии беспилотных средств поражения развиваются так быстро, что уже бросают вызов артиллерии, хотя «сбросы» и FPV-дроны пока уступают по дальности полёта, мощности несущих зарядов, скорострельности и другим параметрам.

Конечно же, нам есть чем ответить противнику, на стороне которого воюет весь коллективный Запад. Полученный российской армией колоссальный опыт помогает создавать новые и модернизировать имеющиеся вооружения.

На удивление американской политической элите, больше всех заинтересованной в продолжении конфликта на Украине, в ходе СВО нам удалось в кратчайшие сроки поставить выпуск беспилотных аппаратов множества модификаций на поток, к их выпуску подключены не только крупные предприятия, но и небольшие частные КБ и даже волонтёры и школьники, которых учат не только собирать, но и управлять небольшими БПЛА. Освоить производство такой техники помогают 3D-принтеры.

Вот-вот на вооружение нашей армии поступят ударные плавающие беспилотники, предназначенные в основном для уничтожения мостов, понтонных переправ, плотин и гидроэлектростанций. Они способны выполнять команды, как на воде, так и под водой.

Российские войска недавно впервые в военной истории применили ещё одно ноу-хау – штурмовые наземные дроны. Их довольно просто приспособить под конкретные боевые задачи. На новую платформу (роботехнический комплекс «Курьер») можно крепить различные пулеметы и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

На Западе хорошо наслышаны о нашем «Изделии 55» – четырёхмоторном барражирующем беспилотнике из легендарного семейства дронов-камикадзе «Ланцет», в котором сохранена аэродинамическая схема «X-wing». Этот неуязвимый летательный аппарат, можно сказать, произвёл революцию в создании дронов, потому что остановить его не может ни один РЭБ, никакие помехи, создаваемые неприятелем, ему нипочём, потому что у него нет радиосвязи. А управляется он по волоконно-оптическому кабелю, разматываемому в процессе полёта.

Журнал Fobes пишет, что в России налажено именно массовое серийное производство дронов разных модификаций – разведывательных и ударных. Речь идёт о мощной государственной программе, дающей сегодня впечатляющие результаты. За пять месяцев «Ростеху» удалось мощно масштабировать выпуск современных беспилотников Supercam S350, вызвавших огромный интерес на международной выставке World Defense Show 2024 в Эр-Рияде.

На наших оборонных предприятиях не только в кратчайшие сроки возводят огромные производственные цеха, осваивают новые модели, но и обучают пилотированию. На базе Supercam S350 создаются новые, более совершенные беспилотники.

Не мы начали «войну дронов», но мы в короткие сроки адаптировались к ней и научились превосходить противника по всем статьям. Сегодня, по оценкам специалистов, в техническом соревновании боевых и разведывательных беспилотников Запад уже уступает Москве.

Известное американское издание «Бизнес инсайдер» вынуждено признать, что усилия антироссийской коалиции по созданию «армии БПЛА» оказались не настолько результативными, как этого хотелось бы. Российская Федерация, по мнению американских аналитиков, вкладывает уйму денег, ресурсов и разработок в сектор беспилотников, так что противники уже остались позади.

Нам удалось не только наладить массовое производство беспилотной техники и закрыть в них потребность Минобороны РФ, но и создать средства её подавления. Холдинг «Росэлектроника» начал поставки первой портативной многофункциональной радиолокационной станции, позволяющей обнаруживать беспилотные аппараты, летящие на сверхмалых высотах или находящихся в режиме зависания. Современные российские РЛС могут определять самые малозаметные дроны, а также распознавать животных, птиц и людей. Основным преимуществом каждой такой станции являются её мобильность, автономность и алгоритм идентификации, который позволяет уверенно обнаруживать различные объекты с поразительной точностью. Наши изобретатели за два года специальной военной операции создали различные модификации систем РЭР и РЭБ (радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы), антидроновые ружья, придумали глушилки терминалов Starlink.

Запускается в серийное производство новый комплекс радиоэлектронной разведки «Грань», позволяющий максимально эффективно бороться с дронами — за счет того, что наблюдает за всеми используемыми БПЛА частотами и передает информацию на востребованных на поле боя дальностях. Одновременная работа двух таких комплексов позволяет моментально обнаруживать цель и отправлять минометчикам точные координаты на её поражение. Созданный в Туле универсальный FPV-ретранслятор позволяет работать как с открытых, так и с закрытых позиций на неограниченной дальности и на любых частотах.

Наше оружие может сбивать не только БПЛА, но и многочисленные ракеты HIMARS, на которые делалась основная ставка противника. Помехи, создаваемые нашим оборудованием, мешают работе западных систем наведения, а после сбивают летящие цели, превращая их в груды металла.

На Западе признают, что «русские слишком быстро учатся». На противостояние с Россией брошены огромные силы и средства, новейшие вооружения, но ожидаемых успехов это не даёт. Наш ОПК вопреки мрачным прогнозам противника готов работать на опережение, наращивать в разы выпуск снарядов и оружейной техники.

Благодаря слаженной работе конструкторских бюро и предприятий в ходе СВО удалось приумножить мощь Вооружённых сил. В этом году российская армия получит первые образцы зенитно-ракетной системы нового поколения С-500. В войска противовоздушной и противоракетной обороны поступят зенитно-ракетные комплексы С-400, С-300В4, «Бук-М3», «Тор-М2У» и радиолокационные станции нового поколения. Уже начаты работы по созданию следующего поколения системы противоракетной обороны с новыми типами вооружения, которые Западу не снились.

Сегодня можно с уверенностью сказать, что американские ATACMS, которые так расхваливал Вашингтон, серьёзно проигрывают российским крылатым ракетам. Отечественные конструкторы добились прогресса в создании противоракетных боеприпасов с использованием усиленной твердотопливным наполнителем разгонной ступени, предназначенных для перехвата гиперзвуковых объектов в пределах 150 километров. Созданные у нас планирующие бомбы ФАБ-1500, которым нет сегодня достойных соперников, не генерируют радиолокационные импульсы, не оставляют теплового следа. Так что отследить их полёт не могут даже самые «умные» РЛС.

Расчёт США и их сателлитов на то, что Россия надорвётся под тяжестью санкций и военных расходов и разделит судьбу позднего СССР, не сработал. Мы сумели осовременить и перенастроить свой ВПК так, что он стал мощным драйвером экономики.

США внимательнейшим образом следят за развитием наших вооружений. Журнал The National Interest пишет, что их беспокоят наши подлодки «Варшавянка», «Борей» и «Ясень», потому что у американских военных большие проблемы с обнаружением наших подлодок, которые способны проникать к вражеским берегам и подходить вплотную к кораблям противника. В США до сих пор нет и не будет в ближайшее время ничего похожего на российскую подводную боевую систему «Посейдон», способную нести сверхмощную торпеду с ядерным зарядом, способную одним взрывом у берегов США уничтожить военно-морские базы и города, вызвать колоссальное цунами и даже сверхмощное землетрясение. Такое оружие имеет собственную энергетическую установку, не зависит от команд операторов и способно само в автоматическом режиме оказаться в нужном квадрате и взорвать ядерный заряд.

Очень страшит США новый вид минных полей, которые освоила Россия. Они состоят из самообучающихся минных комплексов, которые способны сами перестраиваться в воде и различать наши корабли и корабли противников.

Страх и ужас на Западе также вызывает российский стратегический бомбардировщик Ту-160М2 – флагман дальней авиации, опережающий аналоги США. Американское издание The National Interest пишет, что этот самолёт, известный как «Белый лебедь», представляет собой серьёзную проблему для оборонных стратегий Запада. Модернизация сделает его одним из самых грозных типов вооружения в мире. Ещё больше американцы боятся новейших российских разработок лазерного оружия.

Но самую большую угрозу планам Вашингтона представляют последние назначения в российском правительстве, которые, по словам президента Путина, направлены на достижение главной задачи – целей специальной военной операции на Украине.

Bloomberg сравнивает нового министра обороны РФ Андрея Белоусова с американским министром обороны Робертом Макнамарой, который сумел наладить механизм американского ВПК так, чтобы тот приносил стране прибыли и рабочие места. Но думается, Макнамара, в свою очередь, учился у советских хозяйственников – именно они в сороковые смогли добиться таких успехов оборонной промышленности, чтобы наголову разгромить гигантскую экономику Третьего рейха. Вот и теперь мощная армия и традиции хозяйственного управления нашей страны объединились.

В Конгрессе США можно услышать заявления, что «Путин вовсе не ждёт результатов американских президентских выборов, а готовит страну к будущим сражениям». Как подметила Washington Post, Россия действительно за последние годы стала другой. Сегодня Запад видит перед собой сверхдержаву с тысячелетней историей, которая умеет защитить себя и гибко перенастраиваться в зависимости от ситуации.

«Пятая экономика мира с неисчерпаемыми запасами всех дефицитных ресурсов и первым в мире по объему и продвинутости ядерным арсеналом» оказалась не по зубам нашим врагам. Запад не может больше навязать нам свою волю ни силой, ни посулами, ни обманом. А это значит, что гегемония США, привыкших диктовать свою волю всему миру, подходит к концу.

Специально для «Столетия»

Юрий Алексеев

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Россия достигла стратегического прорыва в развитии вооружений, что беспокоит США и их союзников.

2. Российские спутники, беспилотники, гиперзвуковое оружие и другие новейшие разработки превосходят западные аналоги.

3. Россия наладила массовое производство современных вооружений, модернизирует армию и создает новые виды оружия.

4. Санкции не смогли подорвать российский ОПК, который стал драйвером экономики.

5. Новые назначения в правительстве нацелены на достижение целей спецоперации на Украине.

6. Россия продемонстрировала способность гибко перенастраиваться и защищать свои интересы перед лицом западного давления.

7. Гегемония США подходит к концу, поскольку Запад не может навязать свою волю России.

Вывод: Статья утверждает, что Россия добилась значительного военно-технологического превосходства над Западом, создав новейшие виды вооружений и наладив их массовое производство. Это ставит под угрозу планы США и их союзников, подрывая их гегемонию в мире. Автор считает, что благодаря мобилизации экономических ресурсов и политической воли Россия смогла перенастроиться и защитить свои интересы вопреки санкциям и давлению Запада.