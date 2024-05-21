При описании политической культуры различных стран популярно противопоставление западной (передовой) и восточной (отсталой) традиций. Под первой понимают противостояние политических программ, под второй харизматических лидеров. Современная политология является порождением Запада, для которого характерен шовинизм и европоцентризм, на основе которых формируются штампы. Однако, само разделение важно, оно иллюстрирует соотношение уровней влияния харизматичных личностей и скрытых элитных институтов на процессы.

В истории разведки множество примеров, когда агенты проникали на самый верх, как правило, речь идёт об индивидах, что годами сливали секретные данные противнику и были в итоге пойманы. Множественные и регулярные действия, а также нацеленность контрразведки на выявление подобной активности, приводили к раскрытию. Рассматривая вопрос в стратегической позиции «if I were you», исходя из понимания значимости личностей в большей части политических культур мира, которые являются или могут стать противниками, разведки Запада были обязаны предусмотреть механизмы ликвидации лидеров, путём нанесения одного точечного удара.

Существуют ситуации, когда требуется ликвидировать лидера страны-противника, нарушив работу, усложнив процедуры принятия решений, даже ценой жизни специализированного агента. Последнего вербуют за много лет, направляя и помогая в карьере. Он не выходит на связь, не компрометирует себя подозрительными действиями, игнорирует доступ к секретным материалам. Его задача – нанести один точный удар. Это не должен быть человек из близкого окружения, которых очень внимательно проверяют, прогоняют через полиграф, ротируют при смене первого лица и т.д. Оптимальный вариант – технический, обслуживающий персонал третьего круга (охрана, транспорт, обслуга и др.), служаки, которые работают годами и не приближаются к объекту, проверки которых становятся со временем формальной рутиной.

Стоит ли ждать подобной работы и планирования от спецслужб США? Нет, а вот МИ6 (Британия) и Моссад (Израиль) просто обязаны были работать в данном направлении, особенно в отношении Ирана и других стран Ближнего Востока, создавая закладки на десяток лет вперёд, без уверенности, что они будут использованы. Летом 2022 года в мировой элите был отменён мораторий на убийства, страны ЕС все поняли и осознали, но против стран не-Запада применять не стали. Прошло время, расклады изменились, не будем отвергать совпадения и случайности, но если в ходе расследования будет хоть намёк на диверсию или саботаж, то скорее всего – точный смертельный удар. Везущих боевые гранаты наркоманов на том вертолете не было.

Несколько лет назад отечественные либералы потешались, когда Владимир Путин на саммите G20 пил только из отдельного термоса, ровно, как и Си Цзиньпин. Безопасность превыше всего, но далеко не у всех контрразведка работает так хорошо. К тому же, проходящие изменения в России становятся необратимыми, это уже все понимают. Предыдущие годы было страшно, что очень многое завязано на одного человека, но ситуация меняется, контуры новой системы все более видны, что успокаивает.

Запад / США заинтересованы в раскачивании ситуации на Ближнем Востоке, запуске хаоса, перекрытии Персидского залива и т.д., Иран этому сопротивляется, выпрыгивая за флажки, не повышая ставки. Когда в 2014 году события в Киеве начали затухать, появились снайперы, что начали стрелять по обеим сторонам. Быть может ситуация дошла до этого.

Ибрахим Раиси (р. 1960 г.) очень активно выстраивал внешнюю политику Ирана, поддерживал союз с Россией, даже больше, чем с Китаем, пересменка в текущих условиях делает Шиитский проект уязвимым и манипулируемым. Сходу не скажу, рассматривался ли Ибрахим Раиси на место Рахбара, но текущий лидер Али Хаменеи (р. 1939 г.) в период Ирано-иракской войны был Президентом Ирана (1981-1989 гг.).

И, да, у нас подобный вариант проходит по чудесному сценарию, если бы могли, уже давно нанесли бы такой удар, да скорее всего и пытались, но ФСО и контрразведка работает очень, скажем даже сверх тщательно, что правильно…

Источник

Андрей Школьников

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Противопоставление западной (программной) и восточной (харизматической) политических культур.

2. Для западных спецслужб важно предусматривать возможность ликвидации лидеров государств-противников с помощью точечных ударов.

3. Такие операции готовятся заранее, для них вербуются агенты из обслуживающего персонала третьего круга.

4. МИ6 и Моссад обязаны были работать в этом направлении, особенно в отношении Ирана и других стран Ближнего Востока.

5. Летом 2022 года в мировой элите был отменен мораторий на убийства лидеров.

6. Гибель президента Ирана Ибрахима Раиси может быть результатом точного смертельного удара западных спецслужб.

7. Смена лидера в Иране делает Шиитский проект уязвимым и манипулируемым для Запада.

8. Контрразведка России работает очень тщательно, предотвращая подобные удары против российского лидера.

Вывод: Автор предполагает, что гибель президента Ирана Ибрахима Раиси могла быть результатом целенаправленной операции западных спецслужб по ликвидации лидера государства-противника. Это ослабляет позиции Ирана и делает его более уязвимым для влияния Запада в регионе.