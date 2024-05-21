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Симметрия и антисимметрия НИРов. Отчет о февральском занятии Онтологического верстака

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Онтологический верстак, 28 февраля 2016 г.

Комментарий редакции

Основные тезисы лекции:

1. Рассматриваются события школы аналитики и онтологического верстака, посвященные генетическому анализу и исследованию асимметрии в пространстве него.

2. Центральным элементом генетического анализа является субъект, "я говорящий", который определяет тему и перспективу исследования.

3. Обсуждаются различные версии генетического анализа: табличная, геометрическая (полярные координаты) и сценарно-стратегический анализ как частный случай полярного.

4. Выделяются интересные ориентиры для классификации него: спутанность (влияние предыдущих работ) и алгоритмическая неопределенность (наличие парадоксальных элементов).

5. Рассматриваются асимметрии во времени, связанные с ритмами различных культур (морские, сухопутные) и их отражением в языках.

6. Обсуждается идея самоорганизации него к симметрии, с выделением видимых и невидимых (скрытых) элементов.

7. Предлагается концепция голографической модели, где даже ошибочные представления играют роль в понимании целостной картины.

Вывод: Лекция затрагивает актуальные вопросы методологии исследований, выделяя роль субъекта, влияние предшествующих работ, культурные и языковые особенности, проблему парадоксов и скрытых элементов. Предлагаются новые подходы к анализу, такие как генетический анализ в различных версиях и голографическая модель. Акцентируется идея самоорганизации и стремления к симметрии в процессе познания.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=TIy5_tpYrAQ
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 3966 2765
    Voyager час назад

      Спасибо Брахман!
      Мы же , Всё Таки, Хотим , _Открыть Ящик Пандоры_ а, Не Копаться в Навязаемом “навозе” Для Всех…))))

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