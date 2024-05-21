Симметрия и антисимметрия НИРов. Отчет о февральском занятии Онтологического верстака
Онтологический верстак, 28 февраля 2016 г.
Комментарий редакции
Основные тезисы лекции:
1. Рассматриваются события школы аналитики и онтологического верстака, посвященные генетическому анализу и исследованию асимметрии в пространстве него.
2. Центральным элементом генетического анализа является субъект, "я говорящий", который определяет тему и перспективу исследования.
3. Обсуждаются различные версии генетического анализа: табличная, геометрическая (полярные координаты) и сценарно-стратегический анализ как частный случай полярного.
4. Выделяются интересные ориентиры для классификации него: спутанность (влияние предыдущих работ) и алгоритмическая неопределенность (наличие парадоксальных элементов).
5. Рассматриваются асимметрии во времени, связанные с ритмами различных культур (морские, сухопутные) и их отражением в языках.
6. Обсуждается идея самоорганизации него к симметрии, с выделением видимых и невидимых (скрытых) элементов.
7. Предлагается концепция голографической модели, где даже ошибочные представления играют роль в понимании целостной картины.
Вывод: Лекция затрагивает актуальные вопросы методологии исследований, выделяя роль субъекта, влияние предшествующих работ, культурные и языковые особенности, проблему парадоксов и скрытых элементов. Предлагаются новые подходы к анализу, такие как генетический анализ в различных версиях и голографическая модель. Акцентируется идея самоорганизации и стремления к симметрии в процессе познания.
Спасибо Брахман!
Мы же , Всё Таки, Хотим , _Открыть Ящик Пандоры_ а, Не Копаться в Навязаемом “навозе” Для Всех…))))