Перестройка и предательство элит
Александр Дюков поднял важнейший вопрос о причинах Перестройки, которая привела к краху государства. При этом он совершенно справедливо подчеркнул, что это вопрос совсем не исторический.
«Понимать причины перестроечной катастрофы надо, чтобы она не повторилась. Ни в России, ни в Белоруссии»
Однако с предложенным ответом согласиться никак не могу.
«К катастрофе привела попытка применения разрушительных ленинских рецептов»
Автор никак не объясняет «с какого перепуга» М.С. Горбачев и А.Н. Яковлев со товарищи бросились применять ленинские рецепты. Верные ленинцы? Мечтали заветы вождя воплотить в жизнь? Подобного рода идеалисты (наивные мечтатели) никогда по карьерной лестнице на вершины власти подняться не могут.
Полагаю, более реальным было то, что они сознательно использовали «ленинские рецепты» национальной политики для разрушения государства. «Ленинские рецепты» были не целью, а средством достижения цели.
В одном из последних интервью литовской (кажется, но не уверен) газете Горбачев признал, что начиная Перестройку, он не сомневался в том, что она приведет к отделению Прибалтики:
«Только я всех просил не спешить»
Бред выжившего из ума старика или открытое признание того, что распад страны входил в задачи Перестройки, а не был ее случайным побочным результатом? Все может быть. Говорил то, что от него хотели услышать? Возможно. И столь же возможно, что и клялся в верности ленинским заветам он опять-таки потому, что это было ему тогда нужно.
Обратимся к словам Александра Яковлева, заслуженно носившего титул «архитектора Перестройки»:
«Советский тоталитарный режим можно было разрушить только через гласность и тоталитарную дисциплину партии, прикрываясь при этом интересами совершенствования социализма. <…> Для пользы дела приходилось и отступать, и лукавить. Я сам грешен — лукавил не раз. Говорил про «обновление социализма», а сам знал, к чему дело идет»
Два высших руководителя СССР дали документально зафиксированные показания о том, что одной из задач Перестройки было уничтожение Советского Союза. Да, ныне признание не считается «царицей доказательств», истиной в последней инстанции. Но заявления Горбачева и Яковлева являются стопроцентным доказательством того, что версия о преднамеренном убийстве СССР – это не плод горячечного бреда маргиналов-конспирологов, что она заслуживает к себе самого серьезного отношения.
Александр Рашидеович пишет:
«Если это было предательство элит, то почему по большей части эти элиты ничего не получили? (Сколько в списке "Форбс" представителей советской партийно-государственной элиты?)»
В связи с этим считаю необходимым вспомнить, что элита российской империи (великие князья, сановники, денежные мешки, генералитет) ничего не получила от обрушения Империи (почти все потеряла), но именно она Империю предала и пустила под откос российское государство в Феврале 1917 года ради своих интересов.
К тому же никто не знает, кто стал истинным хозяином бывшей общенародной собственности. Понятие «назначенные миллиардеры» появилось не на пустом месте. Впрочем, это уже другая тема.
Главное, что версию о сознательном разрушении СССР ради шкурных интересов влиятельной части руководящего слоя Советского Союза никак нельзя сбрасывать со счетов, ради того, чтобы подобное уже в третий раз не произошло ни в России, ни в Белоруссии.
https://t.me/historiographe/13171
Игорь Шишкин
Комментарий редакции
Основные тезисы статьи:
1. Автор ставит под сомнение утверждение, что к краху СССР привела попытка применения "разрушительных ленинских рецептов".
2. Высказывается предположение, что Горбачев и Яковлев сознательно использовали "ленинские рецепты" не как цель, а как средство для разрушения государства.
3. Приводятся высказывания Горбачева и Яковлева, указывающие на то, что распад СССР входил в их планы.
4. Автор утверждает, что версия о преднамеренном разрушении СССР частью руководства для реализации своих интересов заслуживает серьезного рассмотрения.
5. Проводится параллель с предательством элит в 1917 году, которое привело к падению Российской империи.
6. Выдвигается тезис о том, что неизвестно, кто стал истинным бенефициаром приватизации общенародной собственности.
Вывод: Автор считает, что версию о сознательном разрушении СССР влиятельной частью руководства ради собственных интересов нельзя отвергать, чтобы не допустить повторения подобных событий в России и Белоруссии.
Бг-г-г. “К тому же никто не знает, кто стал истинным хозяином бывшей общенародной собственности. Понятие «назначенные миллиардеры» появилось не на пустом месте. Впрочем, это уже другая тема.” (ИЗ СТАТЬИ) – не-а, Игорёк, эта тема самая-самая !
когда начнется процесс, который привел к началу 90-х? Надеюсь, не в этом веке?
перестройка конца 1980-х затрагивала как политическую элиту, так и более широкий политизированный класс (гражданское общество)
в точно таком же сочетании фаз на разных уровнях история никогда не повторяется
я так понял, что вопрос вызван оценкой как “застоя” нынешней фазы развития на уровне политического центра (Кремля и верхнего уровня федеральных органов власти, партий, госкорпораций)
для них (но не для нас) такая же верхушечная перестройка должна случиться году в 27-28-м, когда начнется активная борьба за позицию преемника и позиции при преемнике, с неизбежным расколом внутри третейского крыла высших элит и общим, но не критичным для страны ослаблением консолидированного вследствие СВО политического центра, либерализацией вследствие обращения разных частей этого центра за поддержкой и опорой к разным слоям общества (так что “для нас” эта верхушечная “перестройка” будет в целом позитивной)
Пресс-служба Санкт-Петербургского городского суда сообщила, что суд признал виновным в государственной измене новосибирского физика Анатолия Маслова и приговорил его к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
«Судебная коллегия постановила Маслова Анатолия Александровича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год», — сказала председательствующая судья Ирина Фурманова, оглашая резолютивную часть приговора. Кроме того, суд назначил Маслову дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с допуском и доступом к сведениям, составляющим государственную тайну, на срок два года.
Кроме того, суд назначил Маслову дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с допуском и доступом к сведениям, составляющим государственную тайну, на два года.
Адвокат подсудимого Ольга Динзе сообщила журналистам, что сторона защиты будет оспаривать приговор. «Сторона защиты, конечно же, будет обжаловать приговор, поскольку мы считаем его незаконным. Подзащитный вину не признает. Анатолий Александрович держится, он не намерен сдаваться и намерен дальше обжаловать приговор как в апелляционном, кассационном, так и, возможно, в надзорном порядке», — сказала Динзе.
Дело Маслова рассматривала коллегия из трех судей. В прениях сторон гособвинение запросило для фигуранта наказание в виде 17 лет в колонии строгого режима с ограничением свободы в 1 год и штрафом в 500 тыс. рублей, сторона защиты просила оправдать ученого. Сам он не признает своей вины.
Маслов находится под стражей с июня 2022 года. По данным издания РБК, в 2014 году физик передал представителям разведки Германии данные о закрытых научных разработках. В мае прошлого года физик был переведен из московского СИЗО «Лефортово» в петербургское СИЗО-3. В феврале 2024 года адвокат подсудимого Ольга Динзе сообщала, что в изоляторе ученый перенес сердечный приступ.
Маслов — известный специалист в области динамики вязкого газа. Основное направление его научной деятельности — аэрогазодинамика. Он разработал эффективные алгоритмы и провел первые в России численные расчеты устойчивости сжимаемых течений, показал возможность полной стабилизации сверхзвукового пограничного слоя с помощью охлаждения поверхности летательного аппарата.
Кроме Маслова, летом 2022 года по подозрению в госизмене были заключены под стражу научный сотрудник Института лазерной физики СО РАН Дмитрий Колкер, который умер после ареста, и директор Института теоретической и прикладной механики СО РАН Александр Шиплюк.
Весной 2023 года был задержан и помещен под арест главный научный сотрудник Института теоретической и прикладной механики СО РАН Валерий Звегинцев. Источник в СО РАН сообщал, что поводом для подозрений в госизмене стала публикация в иранском журнале статьи, посвященной газовой динамике. По его словам, перед публикацией работа прошла две экспертизы о возможной секретности.
п.с.на снимке седой человек лет за +60 точно-неужто внукам деньги потребовались или по убеждению..-кто тут из Новосибирска???
п.п.с. подумалось.а что есть еще у нас секретного ,чегобы там не купили за столько лет хояйничания еврейства ,а на украине еще и злобы хохлов вечной..