Александр Дюков поднял важнейший вопрос о причинах Перестройки, которая привела к краху государства. При этом он совершенно справедливо подчеркнул, что это вопрос совсем не исторический.

«Понимать причины перестроечной катастрофы надо, чтобы она не повторилась. Ни в России, ни в Белоруссии»

Однако с предложенным ответом согласиться никак не могу.

«К катастрофе привела попытка применения разрушительных ленинских рецептов»

Автор никак не объясняет «с какого перепуга» М.С. Горбачев и А.Н. Яковлев со товарищи бросились применять ленинские рецепты. Верные ленинцы? Мечтали заветы вождя воплотить в жизнь? Подобного рода идеалисты (наивные мечтатели) никогда по карьерной лестнице на вершины власти подняться не могут.



Полагаю, более реальным было то, что они сознательно использовали «ленинские рецепты» национальной политики для разрушения государства. «Ленинские рецепты» были не целью, а средством достижения цели.



В одном из последних интервью литовской (кажется, но не уверен) газете Горбачев признал, что начиная Перестройку, он не сомневался в том, что она приведет к отделению Прибалтики:

«Только я всех просил не спешить»

Бред выжившего из ума старика или открытое признание того, что распад страны входил в задачи Перестройки, а не был ее случайным побочным результатом? Все может быть. Говорил то, что от него хотели услышать? Возможно. И столь же возможно, что и клялся в верности ленинским заветам он опять-таки потому, что это было ему тогда нужно.



Обратимся к словам Александра Яковлева, заслуженно носившего титул «архитектора Перестройки»:

«Советский тоталитарный режим можно было разрушить только через гласность и тоталитарную дисциплину партии, прикрываясь при этом интересами совершенствования социализма. <…> Для пользы дела приходилось и отступать, и лукавить. Я сам грешен — лукавил не раз. Говорил про «обновление социализма», а сам знал, к чему дело идет»

Два высших руководителя СССР дали документально зафиксированные показания о том, что одной из задач Перестройки было уничтожение Советского Союза. Да, ныне признание не считается «царицей доказательств», истиной в последней инстанции. Но заявления Горбачева и Яковлева являются стопроцентным доказательством того, что версия о преднамеренном убийстве СССР – это не плод горячечного бреда маргиналов-конспирологов, что она заслуживает к себе самого серьезного отношения.



Александр Рашидеович пишет:

«Если это было предательство элит, то почему по большей части эти элиты ничего не получили? (Сколько в списке "Форбс" представителей советской партийно-государственной элиты?)»



В связи с этим считаю необходимым вспомнить, что элита российской империи (великие князья, сановники, денежные мешки, генералитет) ничего не получила от обрушения Империи (почти все потеряла), но именно она Империю предала и пустила под откос российское государство в Феврале 1917 года ради своих интересов.



К тому же никто не знает, кто стал истинным хозяином бывшей общенародной собственности. Понятие «назначенные миллиардеры» появилось не на пустом месте. Впрочем, это уже другая тема.



Главное, что версию о сознательном разрушении СССР ради шкурных интересов влиятельной части руководящего слоя Советского Союза никак нельзя сбрасывать со счетов, ради того, чтобы подобное уже в третий раз не произошло ни в России, ни в Белоруссии.

https://t.me/historiographe/13171

Игорь Шишкин

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Автор ставит под сомнение утверждение, что к краху СССР привела попытка применения "разрушительных ленинских рецептов".

2. Высказывается предположение, что Горбачев и Яковлев сознательно использовали "ленинские рецепты" не как цель, а как средство для разрушения государства.

3. Приводятся высказывания Горбачева и Яковлева, указывающие на то, что распад СССР входил в их планы.

4. Автор утверждает, что версия о преднамеренном разрушении СССР частью руководства для реализации своих интересов заслуживает серьезного рассмотрения.

5. Проводится параллель с предательством элит в 1917 году, которое привело к падению Российской империи.

6. Выдвигается тезис о том, что неизвестно, кто стал истинным бенефициаром приватизации общенародной собственности.

Вывод: Автор считает, что версию о сознательном разрушении СССР влиятельной частью руководства ради собственных интересов нельзя отвергать, чтобы не допустить повторения подобных событий в России и Белоруссии.