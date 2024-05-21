Главная » Видео, История, Литература, Творчество

Борис Васильев. Война, мир и любовь автора “А зори здесь тихие” и “В списках не значился”

51 0

"Я старый интеллигент, потомственный. Бывают ещё такие – всех уничтожить невозможно. Я из дворян, мои предки – герои Отечественной войны 1812 года. Я могу свободно мыслить, мне не засоряли голову чёрт знает чем. Меня воспитывали по старинке, как это было принято в провинциальных семьях русской интеллигенции, почему я безусловно человек конца ХIХ столетия. И по любви к литературе, и по уважению к истории, и по вере в человека, и по абсолютному неумению врать…"

Борис Васильев верил, что менталитет народа определяет интеллигенция. Борис Васильев надеялся, что из поколения, которое растёт сегодня, вырастут личности "европейского замеса". Борис Васильев любил людей и не любил говорить о любви, "потому что любовь доказывается только делами, только поступками и решительно ничем иным".

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=J7SYzYcuzOM
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Матрица Бориса Годунова: поиски национальной идеи
Человек, преисполненный к своей земле недобрым чувством, никогда не может испытывать счастья
Захар Прилепин: «До сих пор остаюсь действующим офицером армии ДНР»
Любимые журналы Советского Союза. Эпоха, когда не было интернета

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru