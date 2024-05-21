"Я старый интеллигент, потомственный. Бывают ещё такие – всех уничтожить невозможно. Я из дворян, мои предки – герои Отечественной войны 1812 года. Я могу свободно мыслить, мне не засоряли голову чёрт знает чем. Меня воспитывали по старинке, как это было принято в провинциальных семьях русской интеллигенции, почему я безусловно человек конца ХIХ столетия. И по любви к литературе, и по уважению к истории, и по вере в человека, и по абсолютному неумению врать…"

Борис Васильев верил, что менталитет народа определяет интеллигенция. Борис Васильев надеялся, что из поколения, которое растёт сегодня, вырастут личности "европейского замеса". Борис Васильев любил людей и не любил говорить о любви, "потому что любовь доказывается только делами, только поступками и решительно ничем иным".