Арестован генерал Попов
Сообщают (https://t.me/dva_majors/43168), что арестован бывший командующий 58-й армией Попов, которого сняли с командования армией летом 2023 года. Генерал обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере на сумму свыше 100 млн. рублей и продаже металлоконструкций поставленных по гуманитарной линии для Запорожской ВГА за пределами Запорожской области. Данные изделия должны были пойти на строительство укреплений.
В общем, кампания начавшаяся в мае по чистке рядов от коррупционеров в МО РФ не останавливается.
Вот тебе и любовь народная …1975-2024=ему 49 лет…
“генералитет 58 армии в свое время сделал большое дело в войне 8.8.8., что сделало этот круг политически значимым, но времена всегда меняются, и избежать соблазна снова попытаться возобновить эксклюзивный статус очень трудно, практически невозможно. Только вот тогда почти вся армия была за такую эксклюзивность, а сейчас таких заслуженных армий стало намного больше одной”