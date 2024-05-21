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Арестован генерал Попов

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Сообщают (https://t.me/dva_majors/43168), что арестован бывший командующий 58-й армией Попов, которого сняли с командования армией летом 2023 года. Генерал обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере на сумму свыше 100 млн. рублей и продаже металлоконструкций поставленных по гуманитарной линии для Запорожской ВГА за пределами Запорожской области. Данные изделия должны были пойти на строительство укреплений.

В общем, кампания начавшаяся в мае по чистке рядов от коррупционеров в МО РФ не останавливается.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/9161289.html
Метки: коррупция, мо рф, мошенничество
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 31807 27033
    марина 38 мин. назад

      Вот тебе и любовь народная …1975-2024=ему 49 лет…
      “генералитет 58 армии в свое время сделал большое дело в войне 8.8.8., что сделало этот круг политически значимым, но времена всегда меняются, и избежать соблазна снова попытаться возобновить эксклюзивный статус очень трудно, практически невозможно. Только вот тогда почти вся армия была за такую эксклюзивность, а сейчас таких заслуженных армий стало намного больше одной”

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