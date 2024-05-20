Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 20 мая 2024 г.)
▫️ Подразделения группировки войск «Север» продолжают продвижение в глубину обороны противника.
Нанесено поражение живой силе и технике 42-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Глубокое Харьковской области. Кроме того, отражены две контратаки штурмовых групп противника в районах населенных пунктов Волчанск и Старица Харьковской области.
Потери ВСУ составили до 380-ти военнослужащих, восемь автомобилей, три 122 мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», а также станция радиоэлектронной борьбы «Буковель».
▫️ Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 63-й механизированной бригады ВСУ, а также 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Червоная Диброва и Кузьмино Луганской Народной Республики.
Противник потерял до 60-ти военнослужащих, танк, бронетранспортер, три автомобиля, а также 152 мм гаубицу Д-20 и 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».
▫️ Подразделения «Южной» группировки войск в результате активных боевых действий полностью освободили населенный пункт Белогоровка Луганской Народной Республики и заняли более выгодные рубежи и позиции.
Нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Спорное, Раздоловка, Клещеевка и Константиновка Донецкой Народной Республики.
Потери противника составили более 340 военнослужащих, три танка и три автомобиля.
Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: две 122 мм гаубицы Д-30, две 105 мм гаубицы L-119 производства Великобритании, 105 мм орудие М119 производства США, а также станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD». Уничтожены четыре склада с боеприпасами ВСУ.
▫️ Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение формированиям 47-й механизированной, 25-й воздушно-десантной и 142-й пехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Уманское, Нетайлово и Очеретино Донецкой Народной Республики.
Отражена контратака штурмовой группы 143-й пехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Соловьево Донецкой Народной Республики.
Потери противника составили более 330-ти военнослужащих, танк, три боевые машины пехоты: две «Marder» производства ФРГ и «Bradley» производства США, а также два автомобиля.
В ходе контрабатарейной борьбы поражены: 155 мм самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» и 155 мм гаубица М777 производства США, 152 мм гаубица «МСТА-Б» и 122 мм гаубица Д-30.
▫️ Подразделения группировки войск «Восток» в результате активных действий нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Урожайное и Старомайорское Донецкой Народной Республики.
Отражена контратака штурмовой группы 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Владимировка Донецкой Народной Республики.
ВСУ потеряли до 120-ти военнослужащих, два бронетранспортера, три автомобиля, а также 152 мм гаубицу Д-20.
▫️ Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 65-й механизированной, 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, а также 108-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Степное Херсонской области, Степногорск, Работино и Новопокровка Запорожской области.
На острове Переяславский уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ.
Потери противника составили до 30-ти военнослужащих, танк, девять автомобилей, 152 мм самоходная артиллерийская установка «Акация», а также 152 мм гаубица Д-20.
▫️ Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожена радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса «IRIS-T» производства ФРГ, а также пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-125.
Кроме того, поражено место проведения совещания командного состава 92-й и 95-й штурмовых бригад ВСУ, скопления живой силы и военной техники противника в 138-ми районах.
▫️ Средствами противовоздушной обороны сбито 45 беспилотных летательных аппаратов, управляемая авиационная бомба «Hammer» производства Франции, четыре реактивных снаряда HIMARS производства США и «Ольха», а также противокорабельная ракета «Нептун».
▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 601 самолет, 274 вертолета, 24419 беспилотных летательных аппаратов, 523 зенитных ракетных комплекса, 16097 танков и других боевых бронированных машин, 1305 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9700 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21843 единицы специальной военной автомобильной техники.
Минобороны России
Пишет Юрий Котенок:
1. Хохлы бомбят освобожденные кварталы Волчанска. Планирующие бомбы, РСы. Сложили больницу. Огрызаются. Мы идем неумолимо. Штурмовые группы рассредоточены в городе. Волчанск возьмём, сомнений нет. Сейчас он еще не взят лишь потому, что город разделяет река Волчья. Мы на одной стороне, хохлы — на другой. Как началось закрепление, начали шарашить.
Всё равно возьмём. Обходим с северной стороны аккуратно.
2. Если говорить серьёзно, важнее, чтобы мы взяли Липцы, откуда просматриваются восточные пригороды Харькова. Сами Липцы — в распадочке, а с 2-х холмов слева и справа хорошо виден Харьков в любую погоду. Липцы важны, т.к. до Харькова остается бросок. Прямая наводка. Правее – уже нависли над еще не взятой частью Волчанска. Помучаемся, как обычно, но возьмём.
Планирующие бомбы? Стесняюсь спросить,откуда хохлы сбрасывают эти планирующие бомбы,если у них нет авиации?
Есть небольшие бомбы, которыми можно лупить из РСЗО.
Ещё вариант – к УМПК приделывают простенький реактивный двигатель. Увеличивается дальность.
Молят о помощи. На Западе недовольны, что Сырский игнорирует просьбы
окруженных сил ВСУ: https://ria.ru/20240520/syrskiy-1947292296.html
русский Левша…https://matveychev-oleg.livejournal.com/17351926.html
Учитывая ,что у честнейшего друга России тувинца,мальтийца,члена Семьии еще и высшего представителя Власти было 12 Замов ,а арестовали пока двух (Иванов и Шевцова )и уже описанного имущества у них хватит думаю на тысячи!!! таких комплектов ,что запрашивают волонтеры Белгородской области :
“Также нужна помощь для связистов и бойцов, по заявкам с фронта:
- 10 полевых телефонов ТАИ-43
- 10 километров полевого кабеля П-274м (полевой кабель дальней связи)
- Ретранслятор Lira dr-3000v DMR
- Радиомост Ubiquiti PowerBeam.
- Ретранслятор цифровой связи KIRISUN DR-600.
- Тепловизионный прицел Conotech Polaris 635R)
- Квадрокоптер DJI Mavic 3 Thermal;
- Тепловизионный прицел Conotech Polaris 635R;
- Квадрокоптер DJI Mavic 3 Fly More Combo (RC Pro);
- Рации Hytera HP 785 – AES256
Для ночной стрельбы: тепловизионная предобъективная насадка-монокуляр iRay Mate MAH 50.
Реквизиты для материальной помощи пострадавшим и для закупки необходимого:
4276380128657215 (Сбербанк).
п.с.вот такое соотношение богатый /бедный -50-100раз ,как раз и является основой деградации и бунтов..
А кто виноват?
А виноват тот кто об этом говорит,он же “лодку раскачивает”!
да уж -в бан его ,зато о антисимметрии или асимметрии вполне безопасно сутками…