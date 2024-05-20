▫️ Подразделения группировки войск «Север» продолжают продвижение в глубину обороны противника.

Нанесено поражение живой силе и технике 42-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Глубокое Харьковской области. Кроме того, отражены две контратаки штурмовых групп противника в районах населенных пунктов Волчанск и Старица Харьковской области.

Потери ВСУ составили до 380-ти военнослужащих, восемь автомобилей, три 122 мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», а также станция радиоэлектронной борьбы «Буковель».

▫️ Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 63-й механизированной бригады ВСУ, а также 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Червоная Диброва и Кузьмино Луганской Народной Республики.

Противник потерял до 60-ти военнослужащих, танк, бронетранспортер, три автомобиля, а также 152 мм гаубицу Д-20 и 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

▫️ Подразделения «Южной» группировки войск в результате активных боевых действий полностью освободили населенный пункт Белогоровка Луганской Народной Республики и заняли более выгодные рубежи и позиции.

Нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Спорное, Раздоловка, Клещеевка и Константиновка Донецкой Народной Республики.

Потери противника составили более 340 военнослужащих, три танка и три автомобиля.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: две 122 мм гаубицы Д-30, две 105 мм гаубицы L-119 производства Великобритании, 105 мм орудие М119 производства США, а также станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD». Уничтожены четыре склада с боеприпасами ВСУ.

▫️ Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение формированиям 47-й механизированной, 25-й воздушно-десантной и 142-й пехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Уманское, Нетайлово и Очеретино Донецкой Народной Республики.

Отражена контратака штурмовой группы 143-й пехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Соловьево Донецкой Народной Республики.

Потери противника составили более 330-ти военнослужащих, танк, три боевые машины пехоты: две «Marder» производства ФРГ и «Bradley» производства США, а также два автомобиля.

В ходе контрабатарейной борьбы поражены: 155 мм самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» и 155 мм гаубица М777 производства США, 152 мм гаубица «МСТА-Б» и 122 мм гаубица Д-30.

▫️ Подразделения группировки войск «Восток» в результате активных действий нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Урожайное и Старомайорское Донецкой Народной Республики.

Отражена контратака штурмовой группы 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Владимировка Донецкой Народной Республики.

ВСУ потеряли до 120-ти военнослужащих, два бронетранспортера, три автомобиля, а также 152 мм гаубицу Д-20.

▫️ Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 65-й механизированной, 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, а также 108-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Степное Херсонской области, Степногорск, Работино и Новопокровка Запорожской области.

На острове Переяславский уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ.

Потери противника составили до 30-ти военнослужащих, танк, девять автомобилей, 152 мм самоходная артиллерийская установка «Акация», а также 152 мм гаубица Д-20.

▫️ Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожена радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса «IRIS-T» производства ФРГ, а также пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-125.

Кроме того, поражено место проведения совещания командного состава 92-й и 95-й штурмовых бригад ВСУ, скопления живой силы и военной техники противника в 138-ми районах.

▫️ Средствами противовоздушной обороны сбито 45 беспилотных летательных аппаратов, управляемая авиационная бомба «Hammer» производства Франции, четыре реактивных снаряда HIMARS производства США и «Ольха», а также противокорабельная ракета «Нептун».

▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 601 самолет, 274 вертолета, 24419 беспилотных летательных аппаратов, 523 зенитных ракетных комплекса, 16097 танков и других боевых бронированных машин, 1305 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9700 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21843 единицы специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России