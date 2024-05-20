Иран подтвердил гибель президента Раиси
В Иране официально подтвердили гибель президента Ирана Ибрагима Раиси.
Иран ждут новые президентские выборы.
Параллельно будет идти расследование причин крушения вертолета.
Относительно стабильности политической системы Ирана стоит помнить, что фактически Ираном управляет аятолла Хаменеи. Президент Ирана играет важную, но все таки подчиненную роль. Именно аятоллы определяют военно-политический курс страны. Гибель Раиси скорее повлияет на внутриполитические расклады между консерваторами и реформаторами внутри иранского истеблишмента, при этом вряд ли можно ожидать, что Иран откажется от проводимого внешнеполитического курса. Тенденции последних лет это усиление роли консерваторов и КСИР в осуществлении генерального курса.
Разбившимся на северо-западе Ирана вертолетом, на котором летели президент Ирана Эбрахим Раиси и глава МИД Исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиян, был американский Bell 212, сообщило агентство Tasnim.
Как сообщает агентство, вертолет был произведен в США, он мог перевозить до 14 человек с максимальной скоростью 190 км/ч, передает ТАСС.
п.с. летайте вертолетами РФ господа..
п.п.с. Собчак прилетела в Каны (кинофестиваль)на вертолете ,она бедняга два года пропускала это обытие,теперь тусуется с иноагентами ,как пишет с очень любимыми людьми и даже у туалета поймала Кидман в 3 часа ночи и сделала селфи..Наши вертолеты лучшие и для лучших людей…