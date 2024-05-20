Комментарий редакции

Ведущий эфира – Игорь Печёнкин. Гость эфира – Андрей Игоревич Масалович, подполковник КГБ в отставке, «КиберДед»- За что американцы покушались на Глушко?- Изобретатель первых компьютеров- Советский интернет и ARPANET- Проект ОГАС- Попытка перекупки Глушкова американцами.- Рок-опера про искусственный интеллектКлуб КиберДеда: deedcoin.club

Основные тезисы беседы:



1. Рассказ об ученом Викторе Глушкове и его вкладе в развитие кибернетики и идеи создания общегосударственной автоматизированной системы управления (ОГАС).



2. Глушков предложил концепцию интернета и системы интегрированного управления государством раньше, чем эти идеи появились на Западе.



3. Обсуждение причин, по которым проект ОГАС Глушкова не был реализован в СССР из-за высокой сложности.



4. Упоминание рок-оперы "2032. Легенда о несбывшемся грядущем", основанной на идеях Глушкова.



5. Рассказ о возможных покушениях на Глушкова со стороны западных спецслужб из-за его передовых разработок.



6. Сравнение развития компьютерных технологий в СССР и на Западе, вклад советских ученых.



7. Обсуждение современного состояния и перспектив развития искусственного интеллекта и нейронных сетей.



Вывод: В беседе подчеркивается значимый вклад советского ученого Виктора Глушкова в развитие идей интернета и автоматизированных систем управления, который по ряду причин был недооценен и не реализован в СССР. Также затрагиваются исторические аспекты развития компьютерных технологий и перспективы искусственного интеллекта.