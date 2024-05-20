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Гений советской кибернетики Глушков В.М. Андрей Масалович | Кибердед

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Ведущий эфира – Игорь Печёнкин. Гость эфира – Андрей Игоревич Масалович, подполковник КГБ в отставке, «КиберДед»
- За что американцы покушались на Глушко?
- Изобретатель первых компьютеров
- Советский интернет и ARPANET
- Проект ОГАС
- Попытка перекупки Глушкова американцами.
- Рок-опера про искусственный интеллект

Клуб КиберДеда: deedcoin.club

Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. Рассказ об ученом Викторе Глушкове и его вкладе в развитие кибернетики и идеи создания общегосударственной автоматизированной системы управления (ОГАС).

2. Глушков предложил концепцию интернета и системы интегрированного управления государством раньше, чем эти идеи появились на Западе.

3. Обсуждение причин, по которым проект ОГАС Глушкова не был реализован в СССР из-за высокой сложности.  

4. Упоминание рок-оперы "2032. Легенда о несбывшемся грядущем", основанной на идеях Глушкова.

5. Рассказ о возможных покушениях на Глушкова со стороны западных спецслужб из-за его передовых разработок.

6. Сравнение развития компьютерных технологий в СССР и на Западе, вклад советских ученых.

7. Обсуждение современного состояния и перспектив развития искусственного интеллекта и нейронных сетей.

Вывод: В беседе подчеркивается значимый вклад советского ученого Виктора Глушкова в развитие идей интернета и автоматизированных систем управления, который по ряду причин был недооценен и не реализован в СССР. Также затрагиваются исторические аспекты развития компьютерных технологий и перспективы искусственного интеллекта.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=MdahsM-j_nk
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