Аудиоверсия: https://oper.ru/video/getaudio/interview_moreilyin.mp3

Комментарий редакции

Ключевые тезисы беседы:

1. Обсуждение причин, по которым наименование высшей политической школы в РГГУ именем Ивана Ильина вызвало противоречивую реакцию в обществе.

2. Ильин категорически отрицал советский строй, считая СССР не Россией, а интернационалистским антирусским государством. Он отвергал любые достижения советского периода.

3. После прихода нацистов к власти в 1933 году Ильин сначала поддержал их, увидев в них борцов с большевизмом. Он оправдывал насилие нацистов и их отход от демократии.

4. Утверждается, что приход нацистов к власти происходил нелегально, с применением провокаций, запугивания и насилия, вопреки демократическим нормам.

5. Обсуждение аргументов, оправдывающих позицию Ильина в отношении нацизма: это было до серьезных преступлений, поддержка антибольшевизма, сравнение со Сталиным.

6. Критика этих оправдательных аргументов как несостоятельных с исторической точки зрения.

7. Фигура Ильина представлена как радикальная, несовместимая с задачей консолидации общества вокруг общего наследия советского периода.

8. Иван Ильин в 1933 году опубликовал статью "Национал-социализм – новый дух", в которой восхвалял нацизм и поддержал планы Гитлера по завоеванию жизненного пространства на Востоке за счет России.

9. В эмиграции многие представители белого движения критиковали нацистскую программу и понимали ее антирусские цели, в отличие от Ильина.

10. Ильин работал в 1933-1934 гг. в русском научном институте в Берлине, финансируемом министерством пропаганды Геббельса, и подстраивался под нацистскую риторику.

11. К 1938 году Ильин разочаровался в нацистах и бежал в Швейцарию с помощью Рахманинова.

12. В послевоенных работах Ильин возлагал равную ответственность за развязывание Второй мировой войны на Сталина и Гитлера, игнорируя факты, установленные Нюрнбергским трибуналом.

13. Ильин не видел оборонительных соображений СССР в советско-финляндской войне 1939-1940 гг. и рассматривал ее только как подготовку к мировой революции.

14. Критики обвиняли Ильина в антисемитизме, хотя сам он отрицал это, декларируя позицию против евреев только как сторонников большевизма.

Вывод:

Фигура Ивана Ильина вызывает серьезные споры и противоречия в обществе из-за его непримиримой антисоветской позиции, а также одобрения и оправдания насильственных действий нацистов в начале их прихода к власти в 1933 году. Его мировоззрение представляется радикальным, несовместимым с задачей консолидации общества вокруг общего исторического наследия, включающего советский период.

Давая высокую оценку Ильину как философу и мыслителю, многие современники отмечают проблематичность увековечивания его памяти из-за этих спорных идеологических установок. Попытки оправдать его позицию в отношении нацизма аргументами о допустимости заблуждений до серьезных преступлений, поддержке антибольшевизма или сравнениями со Сталиным подвергаются критике как исторически несостоятельные.

Таким образом, наименование высшей школы именем Ильина воспринимается частью общества как провоцирующее раскол и идеологический конфликт из-за его радикальных антисоветских и изначально пронацистских взглядов, что противоречит задаче национального примирения.