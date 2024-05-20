Алексей Маресьев. Судьба настоящего человека
Фильм посвящен легендарному летчику, герою Великой Отечественной войны, Алексею Петровичу Маресьеву.
После того, как фашистские самолеты 4 апреля 1942 года подбили его самолет, он упал в лес. Чудеснейшим образом ему удалось выжить, но он был серьезно ранен в ноги. И, находясь в лесу (а как известно зима в это время была очень суровая), раненный в обе ноги, он не собирался сдаваться. В течении 18 дней Маресьев пытался добраться до ближайшего населенного пункта. И ему это удалось. Местные жители подобрали его в тяжелейшем состоянии.
После долгих тренировок Алексей Петрович решил вернуться в строй. Никто не мог в это поверить – человек с протезами вместо ног управлял самолетом и сбивал фашистов не хуже других. Человек с величайшей силой воли и боевым духом!