Главная » Видео, Вооруженные силы, История, Мировоззрение

Алексей Маресьев. Судьба настоящего человека

17 0

Фильм посвящен легендарному летчику, герою Великой Отечественной войны, Алексею Петровичу Маресьеву.
После того, как фашистские самолеты 4 апреля 1942 года подбили его самолет, он упал в лес. Чудеснейшим образом ему удалось выжить, но он был серьезно ранен в ноги. И, находясь в лесу (а как известно зима в это время была очень суровая), раненный в обе ноги, он не собирался сдаваться. В течении 18 дней Маресьев пытался добраться до ближайшего населенного пункта. И ему это удалось. Местные жители подобрали его в тяжелейшем состоянии.
После долгих тренировок Алексей Петрович решил вернуться в строй. Никто не мог в это поверить – человек с протезами вместо ног управлял самолетом и сбивал фашистов не хуже других. Человек с величайшей силой воли и боевым духом!

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=2Emm2D0lfZQ
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Настоящий человек - Алексей Маресьев
АЛЕКСЕЙ МАРЕСЬЕВ
Повесть о настоящем человеке. Алексей Маресьев. Военные истории
Виртуоз воздушного боя: 105 лет назад родился легендарный летчик Алексей Маресьев
Алексей Маресьев: Я - не легенда. Я - просто человек! (2016)

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru