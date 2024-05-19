Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

▫️ Подразделения группировки войск «Север» продолжают продвижение в глубину обороны противника.

Нанесено поражение живой силе и технике «Иностранного легиона», 24-й, 42-й механизированных бригад ВСУ, 125-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Лукьянцы, Веселое, Радгоспное Харьковской области.

Отражены пять контратак штурмовых групп противника в районах населенных пунктов Волчанск, Липцы и Тихое Харьковской области.

Потери ВСУ составили до 230 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, 10 пикапов, 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также 122 мм боевая машина РСЗО «Град».

▫️ Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 63-й механизированной бригады ВСУ в районе населеннного пункта Торское Донецкой Народной Республики.

ВСУ потеряли до 440 военнослужащих, два автомобиля, три 155 мм гаубицы М777 производства США, 152 мм гаубицу «МСТА-Б», а также две 122 мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

▫️ Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой, 93-й механизированной, 81-й аэромобильной бригад противника в районах населенных пунктов Антоновка и Белогоровка Донецкой Народной Республики.

Кроме того, отражена атака штурмовой группы ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики.

Противник потерял более 680 военнослужащих, два танка, две боевые машины пехоты и 10 автомобилей.

В ходе контрабатарейной борьбы поражены: 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», 122 мм гаубица Д-30, три 105 мм гаубицы L-119 производства Великобритании, а также 105 мм орудие М119 производства США.

Уничтожены два склада с боеприпасами ВСУ.

▫️ Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 71-й пехотной, 47-й, 100-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Евгеновка, Новоалександровка, Розовка и Новгородское Донецкой Народной Республики.

Отразили семь контратак штурмовых групп 59-й мотопехотной, 24-й, 47-й механизированных, 142-й, 143-й пехотных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Шумы, Нетайлово, Новокалиново, Уманское и Соловьево Донецкой Народной Республики.

Потери противника составили до 345 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также 152 мм гаубица «МСТА-Б».

▫️ Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение живой силе и технике 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Великая Новоселка и Макаровка Донецкой Народной Республики.

Отразили две контратаки штурмовых групп 123-й бригады теробороны и 21-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Урожайное и Старомайорское Донецкой Народной Республики.

ВСУ потеряли до 105 военнослужащих, две боевые машины пехоты, три автомобиля, 155 мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, а также 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

▫️ Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 37-й бригады морской пехоты и 65-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Веселое Херсонской области и Работино Запорожской области.

Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, пять автомобилей, 155 мм гаубица М777 производства США, 152 мм гаубица Д-20, а также 122 мм гаубица Д-30.

▫️ Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 112 районах.

▫️ Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 103 беспилотных летательных аппарата, 62 из которых самолетного типа над территорией России в ночное время, тактическая ракета «Точка-У», 12 оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, четыре управляемые авиационные бомбы «Hammer» производства Франции, две противорадиолокационные ракеты HARM производства США, а также девять реактивных снарядов HIMARS производства США и «Ольха».

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 601 самолет, 274 вертолета, 24374 беспилотных летательных аппарата, 522 зенитных ракетных комплекса, 16085 танков и других боевых бронированных машин, 1305 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9683 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 21815 единиц специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России