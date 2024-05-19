Бригадная форма организации труда, 1976
Фильм рассказывает об опыте Читинского машиностроительного завода по организации бригадной формы труда.
ВНМЦ Труда, 1976 г.
Комментарий редакции
Основные темы выпуска:
1. Развитие бригадной формы организации труда на Читинском машиностроительном заводе и её преимущества:
– Совмещение профессий рабочими
– Многостаночное обслуживание
– Взаимозаменяемость членов бригады
– Рост производительности труда и качества продукции
– Развитие творческой активности и рационализаторства
2. Опыт внедрения бригадной оплаты труда по конечным результатам:
– Стимулирование ритмичной работы бригады
– Повышение ответственности рабочих
– Поиск резервов для увеличения выработки
3. Роль социалистического соревнования бригад:
– Развитие творческой активности
– Изучение и распространение передового опыта
– Повышение квалификации бригадиров
4. Работа советов бригадиров на предприятиях и координация их деятельности
5. Перспективы дальнейшего развития бригадной организации труда в соответствии с решениями XXV съезда КПСС.
Вывод: Внедрение бригадной формы организации труда и оплаты по конечным результатам на Читинском машиностроительном заводе показало свою эффективность в повышении производительности, качества продукции, творческой активности рабочих. Этот опыт рассматривался как передовой и рекомендовался к распространению на другие предприятия страны в рамках совершенствования социалистической системы хозяйствования.