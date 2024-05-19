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Бригадная форма организации труда, 1976

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Фильм рассказывает об опыте Читинского машиностроительного завода по организации бригадной формы труда.

ВНМЦ Труда, 1976 г.

Комментарий редакции

Основные темы выпуска:

1. Развитие бригадной формы организации труда на Читинском машиностроительном заводе и её преимущества:
   – Совмещение профессий рабочими
   – Многостаночное обслуживание
   – Взаимозаменяемость членов бригады
   – Рост производительности труда и качества продукции
   – Развитие творческой активности и рационализаторства

2. Опыт внедрения бригадной оплаты труда по конечным результатам:
   – Стимулирование ритмичной работы бригады
   – Повышение ответственности рабочих
   – Поиск резервов для увеличения выработки

3. Роль социалистического соревнования бригад:
   – Развитие творческой активности
   – Изучение и распространение передового опыта
   – Повышение квалификации бригадиров

4. Работа советов бригадиров на предприятиях и координация их деятельности

5. Перспективы дальнейшего развития бригадной организации труда в соответствии с решениями XXV съезда КПСС.

Вывод: Внедрение бригадной формы организации труда и оплаты по конечным результатам на Читинском машиностроительном заводе показало свою эффективность в повышении производительности, качества продукции, творческой активности рабочих. Этот опыт рассматривался как передовой и рекомендовался к распространению на другие предприятия страны в рамках совершенствования социалистической системы хозяйствования.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Ni-yNrbosf8
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