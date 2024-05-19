1964. Анри Дорион путешествует по Советскому Союзу
1958-1987. Анри Дорион в Ленинграде
1964. Анри Дорион в Киеве
1966. Анри Дорион в Закавказье
1966-1978. Анри Дорион в Суздале и других местах
1966-1994. Анри Дорион в Ереване
1973. Анри Дорион в Киргизии
1970-е. Анри Дорион в Москве
1990-е. Анри Дорион в Казахстане
01. 1964. Ростов-на-Дону. Советская улица
02. 1964. Ростов-на-Дону. Центральный рынок и собор
03. 1964. Ростов-на-Дону. Площадь Ленина
04. 1964. Ростов-на-Дону. Академический театр имени Горького
05. 1964. Краснодар. Красная улица
06. 1964. Краснодар. Угол Красной и Коммунистической улиц
08. 1964. Гостиница «Интурист» в Сочи
09. 1964. Гостиница «Интурист» в городе Сочи
10. 1964. Сочи. Пляж гостиницы «Интурист»
11. 1964. Сочи. Парк «Ривьера»
12. 1964. Мацеста
13. 1964. Набережная реки в Сочи
14. 1964. Сочи. Без подписи
15. 1964. Сочи. Морской вокзал
16. 1964. Река, протекающая в районе Сочи
17. 1964. Курск. Красная площадь. Дом Советов
18. 1964. Курск. Кинотеатр Октябрь
19. 1964. Орел. Областная библиотека имени Н. К. Крупской
20. 1964. Музыкальный театр Петрозаводска