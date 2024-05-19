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1964. Анри Дорион путешествует по Советскому Союзу

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1958-1987. Анри Дорион в Ленинграде
1964. Анри Дорион в Киеве
1966. Анри Дорион в Закавказье
1966-1978. Анри Дорион в Суздале и других местах
1966-1994. Анри Дорион в Ереване
1973. Анри Дорион в Киргизии
1970-е. Анри Дорион в Москве
1990-е. Анри Дорион в Казахстане

01. 1964. Ростов-на-Дону. Советская улица
01. 1964. Ростов-на-Дону. Советская улица

02. 1964. Ростова-на-Дону. Центральный рынок и собор.jpg
02. 1964. Ростов-на-Дону. Центральный рынок и собор

03. 1964. Ростова-на-Дону. Площадь Ленина.jpg
03. 1964. Ростов-на-Дону. Площадь Ленина

04. 1964. Ростов-на-Дону. Академический театр имени Горького.jpg
04. 1964. Ростов-на-Дону. Академический театр имени Горького

05. 1964. Краснодар. Красная улица.jpg
05. 1964. Краснодар. Красная улица

06. 1964. Краснодар. Угол Красной и Коммунистической улиц.jpg
06. 1964. Краснодар. Угол Красной и Коммунистической улиц

07.1964. Зимний театр Сочи.jpg

08. 1964. Гостиница Интурист в Сочи.jpg
08. 1964. Гостиница «Интурист» в Сочи

09. 1964. Гостиница Интурист в городе Сочи.jpg
09. 1964. Гостиница «Интурист» в городе Сочи

10. 1964. Сочи. Пляж гостиницы _Интурист_.jpg
10. 1964. Сочи. Пляж гостиницы «Интурист»

11. 1964. Сочи. Парк «Ривьера».jpg
11. 1964. Сочи. Парк «Ривьера»

12. 1964. Мацеста.jpg
12. 1964. Мацеста

13. 1964. Набережная реки в Сочи.jpg
13. 1964. Набережная реки в Сочи

14. 1964. Сочи. Без подписи.jpg
14. 1964. Сочи. Без подписи

15. 1964. Сочи. Морской вокзал.jpg
15. 1964. Сочи. Морской вокзал

16. 1964. Река, протекающая в районе Сочи.jpg
16. 1964. Река, протекающая в районе Сочи

17. 1964. Курск. Красная площадь. Дом Советов.jpg
17. 1964. Курск. Красная площадь. Дом Советов

18. 1964. Курск. Кинотеатр Октябрь.jpg
18. 1964. Курск. Кинотеатр Октябрь

19. 1964. Орел. Областная библиотека имени Н. К. Крупской.jpg
19. 1964. Орел. Областная библиотека имени Н. К. Крупской

20. 1964. Музыкальный театр Петрозаводска.jpg
20. 1964. Музыкальный театр Петрозаводска
Источник: https://humus.livejournal.com/9731921.html
Метки: история, Краснодар, Курск, орел, петрозаводск, Россия, Ростов на Дону, Сочи, фото
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