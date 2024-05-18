17 мая стало известно, что в Туле (в миграционном центре по адресу ул. Рязанская, 5Е) задержан начальник управления по вопросам миграции Управления Министерства внутренних дел России по Тульской области полковник полиции Денис Оськин.

Начальником УВМ УМВД Денис Александрович трудится с 12.07.2016.

Также по подозрению в организации незаконной миграции задержана его заместитель – полковник полиции Елена Боровик (ранее она занимала должность замначальника отдела противодействия незаконной миграции УФМС по Тульской области).

И ещё тринадцать человек, включая начальника отдела разрешительно-визовой работы УВМ Виолетту Маршалову, ведущего специалиста отделения по работе с соотечественниками, беженцами и вынужденными переселенцами отдела по вопросам гражданства УВМ Елену Кольцюк и др.

Целая ОПГ.

Как подтвердили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по Тульской области, "в рамках работы по противодействию незаконной миграции следственным управлением СК России по Тульской области совместно с региональным УФСБ задержаны 15 человек, среди которых должностные лица управления по вопросам миграции УМВД России по Тульской области. В настоящее время с задержанными работают следователи, проводятся обыски в жилищах и офисах. Установлено, что фигурантами уголовного дела организовано незаконное пребывание не менее 700 иностранных граждан на территории региона".

Комментарий Управления Министерства внутренних дел РФ по Тульской области: "В настоящее время в УМВД России по Тульской области осуществляется комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. При подтверждении вины сотрудники понесут наказание в установленном законом порядке".

Возбуждены уголовные дела по п.п. "а" и "в" ч. 2 ст. 322.1 УК (организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения; до семи лет лишения свободы) и по ч. 1 ст. 285 УК (злоупотребление должностными полномочиями; до четырёх лет лишения свободы).

"Бизнес полковника работал как часы", – отмечает Life. "Оськина и его коллег взяли за то, что они устроили мигрантам настоящий All Inclusive. За мзду помогали мигрантам с постановкой на учёт, регистрацией по месту жительства, оформлением разрешений на временное проживание, и, конечно, с получением гражданства", – сообщил журналист Сергей Мардан. "Царьград": "Вместе с начальником управления миграционной службы по Тульской области по делу об организации незаконной миграции задержаны как минимум два его заместителя. При этом ОПГ во главе с Оськиным оказывала нелегалам самые разнообразные услуги: ставила их на учёт в одном помещении, оформляла на них рабочие квоты, сопровождала процесс выдачи приезжим гражданства, фиктивно внося их в базы как переселяющихся соотечественников. СК устанавливает всех причастных к преступной схеме. <…> В самой Тульской области поставленные на учёт начальником миграционной службы мигранты не жили. Они лишь фиктивно состояли на учёте, отправляясь работать в соседние регионы".

"В Тульской области вскрыли гнойник нелегальной миграции. В кои-то веки повязали предполагаемых организаторов. <…> В последнее время новости о пресечении организации нелегальной миграции приходят со всей страны с обнадёживающей регулярностью. После того, как после теракта в «Крокус Сити» о проблеме было заявлено на самом высоком уровне, эта работа начинает напоминать не кампанейщину, а системный подход. Без оглядки на звания и должности. Есть повод для осторожного оптимизма", – констатировал военкор Александр Коц. ТГ-канал "Старше Эдды": "Александру Васильевичу Суворову приписывают такую фразу: «Любого интенданта после пяти лет службы, можно вешать безо всякого суда». Сань, я ни на что не намекаю, просто прочитал твой пост и долго думал — любое управление миграции при должной проверке может стать таким гнойником и тогда слова великого Суворова как нельзя кстати подходят к этой сфере деятельности МВД, или всё же подобные гнойники являются исключением?"

"Смешно звучит: главный борец с нелегальной миграцией сам же ей помогает. Помните, раньше было — главный по борьбе с коррупцией попадается на взятке, а главный по борьбе с наркотиками — на распространении наркотиков. Вы зачем в правоохранительные органы работать идёте? За властью и деньгами? Вы не вечны, а вашим детям потом жить в нашей стране! Которую вы заселили мигрантами и наводнили наркотой", – пишет актриса Яна Поплавская.

——————–

В тот же день опубликовано сообщение пресс-службы Следственного комитета Российской Федерации: "В Москве по подозрению в получении взяток задержан бывший сотрудник столичного управления по вопросам миграции. Следственным управлением по Северному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в особо крупном размере организованной группой). По данным следствия, должностные лица УВМ ГУ МВД России по г. Москве систематически получали взятки от представителей столичных строительных объектов, которые допускали к работе иностранных граждан, незаконно пребывающих в Российской Федерации. За период преступной деятельности с января 2022 года по декабрь 2023 года фигуранты получили взятки на сумму свыше 20 млн рублей. В отношении трёх обвиняемых ранее судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время следователями совместно с оперативными службами задержан четвёртый фигурант преступной деятельности, являвшийся должностным лицом УВМ ГУ МВД России по г. Москве, а также произведён обыск на одном из строительных объектов, в ходе которого выявлено 27 нелегальных мигрантов, незаконно осуществляющих трудовую деятельность в Российской Федерации. Приняты меры к их выдворению. Проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступной деятельности участников организованной преступной группы".

Дополнение от издания Readovka: "Савёловский районный суд города Москвы постановил заключить под стражу экс-инспектора отдела по вопросам трудовой миграции управления по вопросам миграции Алексея Галкина".

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. В Туле задержан начальник управления по вопросам миграции УМВД по Тульской области Денис Оськин и его заместитель Елена Боровик, а также 13 других сотрудников по подозрению в организации незаконной миграции более 700 иностранных граждан.

2. Оськин и его группа за взятки помогали мигрантам с постановкой на учет, регистрацией, оформлением разрешений на проживание и получением гражданства.

3. В Москве задержан бывший сотрудник управления по вопросам миграции ГУ МВД по Москве по подозрению в получении взяток на сумму более 20 млн рублей от строительных объектов, нанимавших нелегальных мигрантов.

4. Комментаторы отмечают системный характер проблемы незаконной миграции и коррупции в миграционных службах, необходимость жестких мер для ее искоренения.

Вывод:

Выявленные случаи показывают масштабную коррупцию и организованную преступную деятельность внутри миграционных служб МВД в Туле и Москве, где высокопоставленные сотрудники за взятки способствовали незаконной миграции и получению документов иностранными гражданами. Это требует жестких мер по искоренению коррупции и усиления контроля в сфере миграции для обеспечения безопасности страны.