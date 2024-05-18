За организацию незаконной миграции задержан главный борец с этими самыми нелегалами из тульского МВД
17 мая стало известно, что в Туле (в миграционном центре по адресу ул. Рязанская, 5Е) задержан начальник управления по вопросам миграции Управления Министерства внутренних дел России по Тульской области полковник полиции Денис Оськин.
Начальником УВМ УМВД Денис Александрович трудится с 12.07.2016.
Также по подозрению в организации незаконной миграции задержана его заместитель – полковник полиции Елена Боровик (ранее она занимала должность замначальника отдела противодействия незаконной миграции УФМС по Тульской области).
И ещё тринадцать человек, включая начальника отдела разрешительно-визовой работы УВМ Виолетту Маршалову, ведущего специалиста отделения по работе с соотечественниками, беженцами и вынужденными переселенцами отдела по вопросам гражданства УВМ Елену Кольцюк и др.
Целая ОПГ.
Как подтвердили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по Тульской области, "в рамках работы по противодействию незаконной миграции следственным управлением СК России по Тульской области совместно с региональным УФСБ задержаны 15 человек, среди которых должностные лица управления по вопросам миграции УМВД России по Тульской области. В настоящее время с задержанными работают следователи, проводятся обыски в жилищах и офисах. Установлено, что фигурантами уголовного дела организовано незаконное пребывание не менее 700 иностранных граждан на территории региона".
Комментарий Управления Министерства внутренних дел РФ по Тульской области: "В настоящее время в УМВД России по Тульской области осуществляется комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. При подтверждении вины сотрудники понесут наказание в установленном законом порядке".
Возбуждены уголовные дела по п.п. "а" и "в" ч. 2 ст. 322.1 УК (организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения; до семи лет лишения свободы) и по ч. 1 ст. 285 УК (злоупотребление должностными полномочиями; до четырёх лет лишения свободы).
"Бизнес полковника работал как часы", – отмечает Life. "Оськина и его коллег взяли за то, что они устроили мигрантам настоящий All Inclusive. За мзду помогали мигрантам с постановкой на учёт, регистрацией по месту жительства, оформлением разрешений на временное проживание, и, конечно, с получением гражданства", – сообщил журналист Сергей Мардан. "Царьград": "Вместе с начальником управления миграционной службы по Тульской области по делу об организации незаконной миграции задержаны как минимум два его заместителя. При этом ОПГ во главе с Оськиным оказывала нелегалам самые разнообразные услуги: ставила их на учёт в одном помещении, оформляла на них рабочие квоты, сопровождала процесс выдачи приезжим гражданства, фиктивно внося их в базы как переселяющихся соотечественников. СК устанавливает всех причастных к преступной схеме. <…> В самой Тульской области поставленные на учёт начальником миграционной службы мигранты не жили. Они лишь фиктивно состояли на учёте, отправляясь работать в соседние регионы".
"В Тульской области вскрыли гнойник нелегальной миграции. В кои-то веки повязали предполагаемых организаторов. <…> В последнее время новости о пресечении организации нелегальной миграции приходят со всей страны с обнадёживающей регулярностью. После того, как после теракта в «Крокус Сити» о проблеме было заявлено на самом высоком уровне, эта работа начинает напоминать не кампанейщину, а системный подход. Без оглядки на звания и должности. Есть повод для осторожного оптимизма", – констатировал военкор Александр Коц. ТГ-канал "Старше Эдды": "Александру Васильевичу Суворову приписывают такую фразу: «Любого интенданта после пяти лет службы, можно вешать безо всякого суда». Сань, я ни на что не намекаю, просто прочитал твой пост и долго думал — любое управление миграции при должной проверке может стать таким гнойником и тогда слова великого Суворова как нельзя кстати подходят к этой сфере деятельности МВД, или всё же подобные гнойники являются исключением?"
"Смешно звучит: главный борец с нелегальной миграцией сам же ей помогает. Помните, раньше было — главный по борьбе с коррупцией попадается на взятке, а главный по борьбе с наркотиками — на распространении наркотиков. Вы зачем в правоохранительные органы работать идёте? За властью и деньгами? Вы не вечны, а вашим детям потом жить в нашей стране! Которую вы заселили мигрантами и наводнили наркотой", – пишет актриса Яна Поплавская.
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В тот же день опубликовано сообщение пресс-службы Следственного комитета Российской Федерации: "В Москве по подозрению в получении взяток задержан бывший сотрудник столичного управления по вопросам миграции. Следственным управлением по Северному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в особо крупном размере организованной группой). По данным следствия, должностные лица УВМ ГУ МВД России по г. Москве систематически получали взятки от представителей столичных строительных объектов, которые допускали к работе иностранных граждан, незаконно пребывающих в Российской Федерации. За период преступной деятельности с января 2022 года по декабрь 2023 года фигуранты получили взятки на сумму свыше 20 млн рублей. В отношении трёх обвиняемых ранее судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время следователями совместно с оперативными службами задержан четвёртый фигурант преступной деятельности, являвшийся должностным лицом УВМ ГУ МВД России по г. Москве, а также произведён обыск на одном из строительных объектов, в ходе которого выявлено 27 нелегальных мигрантов, незаконно осуществляющих трудовую деятельность в Российской Федерации. Приняты меры к их выдворению. Проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступной деятельности участников организованной преступной группы".
Дополнение от издания Readovka: "Савёловский районный суд города Москвы постановил заключить под стражу экс-инспектора отдела по вопросам трудовой миграции управления по вопросам миграции Алексея Галкина".
Комментарий редакции
Основные тезисы статьи:
1. В Туле задержан начальник управления по вопросам миграции УМВД по Тульской области Денис Оськин и его заместитель Елена Боровик, а также 13 других сотрудников по подозрению в организации незаконной миграции более 700 иностранных граждан.
2. Оськин и его группа за взятки помогали мигрантам с постановкой на учет, регистрацией, оформлением разрешений на проживание и получением гражданства.
3. В Москве задержан бывший сотрудник управления по вопросам миграции ГУ МВД по Москве по подозрению в получении взяток на сумму более 20 млн рублей от строительных объектов, нанимавших нелегальных мигрантов.
4. Комментаторы отмечают системный характер проблемы незаконной миграции и коррупции в миграционных службах, необходимость жестких мер для ее искоренения.
Вывод:
Выявленные случаи показывают масштабную коррупцию и организованную преступную деятельность внутри миграционных служб МВД в Туле и Москве, где высокопоставленные сотрудники за взятки способствовали незаконной миграции и получению документов иностранными гражданами. Это требует жестких мер по искоренению коррупции и усиления контроля в сфере миграции для обеспечения безопасности страны.
вот и получилось -рыба гниет с головы -раз ивановы русланы грабят страну млрдами ,то провинция десятками миллионов и ничего не сделают ,будут осторожнее -проблема вечная,но как-то их (мигрантов узаконить,как в СА -временная акредитация ,а не сажать аулами на бюджет)привести в Систему при желании можно..Можно ,но есть лобисты именно этих денег и тут нужна воля сверху.
А вот просто сказка или нонсенс вернее:”В Волгограде и области не планируют вводить ограничения на работу мигрантов.
Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Волгоградской области возглавил уволенный из полиции за коррупционные нарушения Ахмедов Эдуард Султанахмедович. Информация об этом появилась на сайте ведомства. Несколько лет назад по результатам прокурорской проверки он был уволен из органов МВД за коррупционные нарушения. Образование ценный специалист получил в Бакинском филиале Дагестанского государственного университета и академии МВД.
Двери в милицию для таджиков,узбеков открыты ,т.к.40% некомплект,а потом все стонут от этих тутанхамонов с гор Афгана ,спустившихся стадом ,после прикрытия лавочки талибами с маком.”Помните наши призывы к полиции во время резонансных дел с мигрантами? То полицейских бьют у “Садовода”, то в “Крокус” они приезжают через час, то, мол, на обращения об угрозах говорят “когда что-то случится – тогда и приходите”. А в Люберцах недавно мигрант вообще сбежал из отделения. Так и сказали потерпевшему: “Сбежал. Ищем”.
Внутри ведомства Владимира Колокольцева, который сохранил свой пост в МВД в новом Правительстве. А там – проблема…
И наладить все это – хоть Колокольцеву, хоть кому-то еще – не получится. Потому что нужно элементарное – деньги. А их – нет. На многое есть, а на полицию – нет.
Вот давайте просто послушаем тех, кто там работает. Естественно, без имен и фамилий, поскольку понятно, чем это будет чревато. Многое станет ясно.
Но начнем с самого Колокольцева, который после своего переназначения заявил, что некомплект личного состава в полиции составляет 152 тысячи человек.
Колокольцев:
“Мы не можем напечатать деньги и увеличить зарплату как основной мотив для привлечения на службу в органах внутренних дел. А ситуация не просто изменилась, она усугубилась. Могу сказать, что на сегодняшний день у нас некомплект личного состава 152 тысяч”.
В самом подвижном подразделении полиции ГИБДД Кронштадта царит небывалое уныние. Сотрудник с 15-летней выслугой за плечами сразу же привел наглядный пример.
“В Кронштадте всего один экипаж из 2 человек, а должно быть 20-ть.
В районы идти никто не хочет, из-за системы двойного подчинения. Т.о есть нами руководит и Управление ГИБДД, и начальник районного УМВД. Отстоял смену, а тебе от района прилетает команда – дежурить на следующий день у школы.
Молодежь идти не хочет, средний возраст инспекторов к 40, все ждут пенсии. Стажеры бегут спустя месяц. Недавно взяли десятерых, остались двое. Они же не дураки, видят всё самодурство руководства, постоянные проверки, совершенно бесполезный принцип сравнивать показатели этого года, с прошлым. А им нужно отслужить 5 лет, что бы рассчитаться перед государством за бесплатное образование – порядка 1 миллиона рублей). Но они, как правило, отслужат всего несколько лет, затем берут кредит и убегают на гражданку”.
Не менее грустная обстановка царит и в следствии. Один из следователей рассказал, что ведомство буквально впало в штопор, получился эффект домино.
“Люди пишут рапорта на увольнения, и на оставшихся из-за этого возрастает нагрузка, и в результате они тоже увольняются. Почему так происходит? Все очень просто – потеряна специализация. Оперативников привлекают для конвоирования задержанных в суды, что отнимает у них уйму времени. Также регулярно задействуются на всех мероприятиях по охране общественного порядка. Заправка машины – за свои, да и ремонт тоже. А мотается следователь много, например, в Красное Село или Кресты. Понятых нужно чем-то накормить (в среднем 1-2 тыс. рублей), СОБР тоже просит есть, если например производится длительный обыск у юрлица, экспертам для осмотра компьютера или телефона – тоже плати из своего кармана. В целом из 80 тысяч зарплаты добрая половина уходит на ведомственные расходы. Те ребята, которые подвязались на ипотеку, на них вообще смотреть страшно, – они готовы на все. Ну, и, конечно, если им предлагают в безопасники (служба безопасности на гражданских предприятиях) где зарплата 100 тысяч, – уходят даже не раздумывая”
Еще один собеседник вспомнил про своего знакомого в звании майора, который долгие годы работал в УСБ: “плюнул и уволился. Сейчас работает курьером, развозит документы. Зарабатывает порядка 150 тыс. рублей в месяц, и никто ему на мозг не капает”.
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Другой сотрудник вспомнил происходящее в УМВД Красносельского района.
“Из 12 оперов предусмотренных по штату – работают всего двое. В целом, только в 2023-м из отдела уволилось несколько десятков человек. Вот вам в качестве примера идиотизма: если в старые времена в отдел поступала заявка о сексе с инопланетянами, то по понятным причинам её просто списывали. Но сегодня нужно зарегистрировать её в КУСП, выехать по адресу, опросить заявительницу с весенним обострением, после чего подать рапорт. Формализм, бюрократия, самодурство руководства и дикие требования по заполнению целой кипы бумаг, – вот вам и вся причина”.
При этом стоит отметить, что никто сотрудников полиции не стал акцентировать внимание на получаемой зарплате, хотя на первых порах правоохранители получают около 20 тысяч.
“У оперативника зарплата около 70-80 тысяч рублей, руководящий состав около 100 тысяч. Участковый может зарабатывать примерно столько же, но нагрузка слишком большая, найти людей очень сложно”, – дополняет собеседник.
Другой оперативник рассказал, что с января в Главном следственном управлении 60 человек подали рапорт об отставке.
“Будь ты хоть семи пядей во лбу, но ты будешь стоять в совершенно бессмысленном оцеплении на набережной. И стоя под проливным дождем осознавать всю свою никчемность. Карьерного лифта нет никакого, заоблачная мечта – должность полковника. В отличие от того же Следственного комитета, руководство все возрастное, молодых нет. В прокуратуре сотрудники точно знают, когда смогут выйти на руководящую должность. А в МВД ты можешь просидеть в простых операх до 50-ти лет и превратиться в пыль. Майоры сидят на вахте и кнопку нажимают. Это же просто унизительно”
Еще об одном нюансе рассказал оперативник, тоже собирающийся уволиться.
“После того как началась CBO МВД направило в военные комиссариаты списки тех, кто вышел на пенсию. Когда об этом стало известно, то те, кто собирался уволиться, временно отложили это решение. Но после того, как стало ясно, что второй волны мобилизации не будет, все стали писать рапорта на увольнение. В итоге произошло наложение обычного количества на тех, кто откладывал – увольнение с отложенным спросом”.
А вот в прокуратуре и СК, отмечает собеседник, существует механизм удержания сотрудников – после достижения пенсионного возраста (в среднем 42 года), им выплачивают и заработную плату, и часть пенсии. Это весомый стимул, но в МВД такого нет.
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Другой сотрудник, который не так давно покинул ряды Управления экономической безопасности и противодействия коррупции, утверждает, что на сегодняшний день некомплект личного состава составляет 30-40%.
“Например есть, считавшийся некоторое время назад элитным “банковский отдел”, так там люди годами стояли в очереди. А сейчас там 7 единиц не закрыто. Такого никогда прежде не было. Как мне известно, в уголовном розыске – ситуация точно такая же. Из-за некомплекта происходит совмещение должностей – по деньгам вроде как получается нормально, но все равно желающих нет.
С участковыми тоже большая проблема. Мне мой товарищ рассказывал, что в отделе на Васильевском острове из 20 работает всего семеро. Регулярные проверки, ворох бумаг, бюрократия, в общем никакой романтики. Те, кто с опытом – давно разбежались. Проще устроиться в “Красное и Белое” администратором, получать свои 90 тысяч, и никакой головной боли. Молодежь же просто берет кредит, гасит задолженность за обучение и уходит. Ситуация критическая”
А вот один из руководителей одного из областных отделов полиции и вовсе обрисовал крайне мрачную картину:
“Этого пациента (само МВД) следует “обнулить”. Некомплект порождает еще больший некомплект. Сотрудники работают за того парня, которого просто нет. Но даже не это самое главное. Грамотные ребята еще остались, они готовы тянуть лямку, но их постоянно задалбывают проверяющие всех мастей. И они говорят – вы это серьезно? За 80 тысяч рублей постоянный головняк? И кидают ксиву на стол”.
Еще более тяжелая ситуация сложилась в линейных отделах транспортной полиции. Например, в уголовном розыске Финляндского отдела МВД (Финляндский вокзал) из двух десятков положенных, всего пятеро оперативников. На Балтийском вокзале и того хуже. Там из 20 сотрудников ППС до последнего времени не было ни одного. Их функцию возложили на плечи инспекторов из отдела охраны общественного порядка, то есть на кабинетных работников. А на Витебском вокзале в рядах ППС более десятка женщин. А что в состоянии сделать женщина с тем же пьяным мужиком?
Практически все собеседники жаловались и на падение статуса полицейского.
“Любая пьяная шваль может накатать жалобу, и тебя просто замучают проверками, вплоть до увольнения со службы. Руководство абсолютно некомпетентное, часто назначается по телефонному звонку или после облизывания начальствующего зада. Над нами же все смеются – зарплата у нас как у дворника и даже меньше, чем зарабатывают курьеры. Все идет к тому, что скоро на заявки ездить станет некому – принял и сам прыгай в бобик. Раньше в Университет МВД очереди стояли, а сейчас катастрофический недобор. Тем, кто ещё остался из опытных, просто некого учить. Родители тоже понимают, что профессия полицейского стала непрестижной. Требуется поднять зарплату, обеспечить социальными гарантиями, предоставлять жилье”.
Ну и, пожалуй, один из самых главных нюансов, о котором решился сказать сотрудник одного из городских отделов полиции, это лишение возможности приработка.
“Если раньше шустрый опер мог прокормить себя халтурой, помочь кому-то, то сейчас все забюрократили, хотя бы тот же пробив. Подработка на стороне тоже не поощряется. Получается что возможность заработать забрали, нагрузку увеличили, а зарплату так и не подняли”.
Всем опрошенным был задан один вопрос: – а раньше разве было лучше? Вот один из ответов: “Весь этот формализм начался лет десять назад. Да, раньше было нелегко, но как-то дружественнее, человечнее что ли. Все ждали перемен в лучшую сторону, но их так и не случилось”.
Напомним, вновь предложенный на днях президентом РФ на должность министра МВД Владимир Колокольцев, занимает свою должность с 2012-го года.